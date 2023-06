A Cruz de Malta e a Estrela Solitária

O que escrevo agora talvez não seja entendido pelas novas gerações. Hoje, os brasileiros têm nas telas, telões e celulares as imagens dos grandes times do Brasil e do mundo, máxime dos europeus. Na década de 1950, não havia televisão aqui. Vivi o imaginário que o rádio criava. Meu tio, Zé Maria, que morava no Rio, enviava-me exemplares da Revista do Esporte. Só assim era o contato com o futebol do Rio e de São Paulo. As fotos da camisa do Vasco me encantaram. A Cruz de Malta. O ídolo Bellini. Nascia ali a minha simpatia pelo time cruzmaltino. Os anos passaram. O Vasco está numa crise interminável. Dá pena.

De repente, ressurge brilhante na atual Série A o Botafogo. Minha memória afetiva voltou à década de 1950. Fui buscar os gigantes da Estrela Solitária que tinha no ataque Garrincha, Didi, Quarentinha ou Amoroso, Amarildo e Zagallo, um dos maiores ataques do mundo em todos os tempos. O Botafogo de hoje, líder do Campeonato Brasileiro, tem o poder mágico de suscitar imagens que andavam esquecidas. Às novas gerações, eu digo sem medo de errar: vocês não tiveram a ventura de ver o que eu vi: um Garrincha em plena forma, deixando para trás a fila batida de seus marcadores.