A Copa Mundial de Clubes é um trem da alegria

Acompanharei por dever de ofício. A Copa Mundial de Clubes é mais um arranjo que a FIFA utilizou para faturar. Até 2024, o Mundial de Clubes era simples. No primeiro modelo de disputa, dois jogos: um em cada país dos finalistas. Depois mudaram. No segundo modelo, um só jogo no Japão.

Assim, o Santos foi bicampeão do mundo (1962/1963), Flamengo (1981), Grêmio (1983), São Paulo (bicampeão 1992/1993), Corinthians (2000), São Paulo (2005), Internacional (2006) e Corinthians (2012).

A Copa do Mundo de Clubes, com 32 times, transformou em um verdadeiro trem da alegria o que antes era uma competição enxuta. Aliás, tão enxuta que não atrapalhava a Série A nacional. Esta seguia normalmente. Pelo atual modelo, resolveram paralisar a Série A nacional. Um absurdo.

Bola parada é campo fértil para fofocas e especulações. Dirão, talvez, que a bola vai continuar rolando nas outras séries. Sim, é verdade. Mas o foco principal é a Série A nacional. Aguardem o que vem por aí.

Comportamento

Nas férias, os jogadores estão livres para gozar a vida. Mas é preciso cuidado nessa hora. Os atletas responsáveis fazem das férias momentos de lazer com a família. E continuam cuidando da condição física. Já os atletas sem compromisso não estão nem aí. A diferença será vista em campo no retorno às atividades.

Convocação

Diante da produção apresentada pela Seleção Brasileira na vitória sobre o Paraguai, nasceu uma indagação: haverá vaga para Neymar na Copa de 2026? Resposta simples: dependerá do desempenho dele na temporada. Se continuar como atleta de vidro, certamente não terá vez.

Mudanças

De hoje até a Copa do Mundo de Seleções, em 2026, muita coisa ainda poderá acontecer. Há água abundante para passar sob a ponte. O próprio Ancelotti ainda terá de passar por crivos mais exigentes. Até o momento jogou apenas contra seleções da faixa intermediárias como Equador e Paraguai.

Teste para valer

A Seleção Brasileira ainda terá de passar por avaliações diante de seleções poderosas como França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, dentre outras. Basta ver que, mesmo diante da Argentina, que tem estilo semelhante ao nosso, a Canarinho tem passado vexames. Ancelotti terá de passar por desafios maiores.

Interesse

Sem a Série A, o torcedor cearense terá interesse apenas pelas Séries C e D. Não há time cearense na “B”. Na Série C, o Floresta poderá subir para a zona de classificação. Na Série D, Grupo A2, Iguatu está na zona de classificação. O Maracanã é lanterna. No Grupo A3, o Ferroviário está na zona de classificação. O Horizonte é lanterna.