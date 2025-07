A Copa do Mundo de Clubes e os contos árabes

Pep Guardiola, notável técnico do Manchester City, certamente conhece os contos árabes “Aladim e a Lâmpada Maravilhosa” e “Ali Babá e os Quarenta Ladrões”, que fazem parte das “Mil e uma Noites”. Desta vez, não foi o Ali Babá, mas o Al Hilal que roubou a cena. E pregou a maior peça da atual Copa do Mundo.

Ninguém poderia contar, tão bem contado, um conto árabe, quanto o Al Hilal, da Arábia Saudita. Grudou como goma arábica. Amarrou o time inglês e o enviou de volta para a Europa. A pergunta é: o que mais esperar desta Copa do Mundo de Clubes? Sinceramente, não sei.

O Al Hilal vai enfrentar Fluminense, da Cidade Maravilhosa. Pronto: Cidade Maravilhosa x Lâmpada Maravilhosa. É hora de saber quem é mais. Ganhará o jogo quem disser primeiro “abre-te, sésamo”, a frase mágica que Ali Babá usava para abrir a caverna dos tesouros.

Foi bom para o Fluminense o estrago provocado pelo Al Hilal diante do Manchester City. Serviu de alerta ao time carioca. Enganou-se quem imaginou que o Al Hilal seria saco de pancadas da Copa. O Fluminense que se cuide.

Imprevisível

Depois da peça pregada pelo Al Hilal, prefiro esperar cada rodada para ver o que acontece. A pergunta é: o Al Hilal está mesmo com a bola toda ou faz parte das zebras monumentais que assombram o mundo do futebol? Será obra do acaso ou um novo tempo no esporte bretão?

Sexta-feira

A rodada de sexta-feira será muito dura para o futebol brasileiro. Poderá acabar com o sonho de um título mundial para Palmeiras ou Fluminense como poderá dar aos dois a sequência de sonhar. O Fluminense ganhou moral pela vitória sobre a Inter de Milão, mas agora terá de redobrar cuidados diante do surpreendente Al Hilal.

Difícil

A tarefa do Palmeiras diante do Chelsea será complicada. Mas é bom lembrar que, na fase de grupos, o Flamengo aplicou 3 a 1 no time inglês. Uma vitória, de virada, comandada por Bruno Henrique. O Chelsea tem setores vulneráveis como restou provado na virada do Mengão.



Retorno

Na medida em que a Copa do Mundo de Clubes caminha para o fim, cresce a expectativa sobre o retorno dos times cearenses na Copa do Nordeste. O Ceará enfrentará o Sport e o Fortaleza enfrentará o Bahia. Não há como prever a condição das equipes, após o longo tempo de paralisação.

Ritmo

É indiscutível que haverá natural queda de ritmo. Questão é saber quem sentirá mais e quem sentirá menos. Somente o transcorrer dos jogos mostrará quais equipes tiraram proveito da situação e quais equipes foram prejudicadas após tanto tempo sem jogos oficiais. A conferir.