A Copa do Brasil e seus privilégios

Hoje, o futebol cearense terá desafio na “Cidade dos Exageros” e na cidade de Porto Alegre. É a segunda fase da Copa do Brasil, a competição mais esdrúxula do planeta. O Ceará enfrentará o Ituano no Estádio Novelli Júnior e o Ferroviário enfrentará o Grêmio na Arena Grêmio. Seja o que Deus quiser. Na primeira fase da competição, o mandante tinha a obrigação de ganhar. Com empate ou derrota estaria eliminado.

Assim, o facão afiado já eliminou Campinense, Resende, Cordino, Fluminense-PI, Princesa do Solimões, Caldense, União Rondonópolis, Operário-PR, Sergipe, Athletic Club-MG, Vitória-ES, Juventude, Botafogo-PB, Asa, Tuna Luso, Marília, Tocantinópolis, Democrata, Sampaio Corrêa, Chapecoense, Manaus, Jacuipense, Humaitá, Real Ariguemes, Atlético-BA, Falcon, São Bernardo, Real Noroeste, São Francisco-AC, Bahia de Feira, Trem, Tuntum, Ceilândia, América-RN, Caucaia, Avaí, Parnahyba, Cuiabá, Vitória-BA e Londrina. Nesta segunda fase, em caso de empate, a decisão vai para cobranças de pênalti. Já foram eliminados Ponte Preta, São Luiz, Camboriú, Vila Nova, Iguatu, Retrô e São Raimundo-RR. É brincadeira. Então, no caso de empate na rodada de hoje a decisão vai para os pênaltis.

Contradição

Enquanto tem o facão amolado na primeira e segunda rodadas, o regulamento na sua terceira fase abre a janela para 12 times privilegiados vindos de outras competições. Não tem sentido a inclusão desses 12 clubes. Procuro, mas não encontro nenhuma razão para justificar tamanho privilégio. É um absurdo.

Incômodo

Antes de abrir espaço para certos privilégios, o regulamento menos complicado permitiu que clubes médios alcançassem o título de campeão da competição. Assim, houve resultados incríveis. O Criciúma foi campeão em 1991, o Juventude foi campeão em 1999, o Santo André foi campeão em 2004, o Paulista foi campeão em 2005 e o Sport foi campeão em 2008.

Prejudicado

O Ceará poderia ter sido campeão em 1994. Não conseguiu porque foi vergonhosamente prejudicado pela arbitragem na decisão com o Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Não cito o nome do árbitro para não sujar a coluna. Ele deixou de marcar um pênalti legítimo a favor do Vozão, além de ter expulsado Sérgio Alves e Victor Hugo, ambos do Ceará. Um absurdo.

Dificuldade

O Ituano, adversário do Ceará logo mais, está muito bem no Campeonato Paulista. Domingo passado, em pleno Itaquerão, eliminou o Corinthians na série de cobranças de pênalti, após empate no tempo normal. O Ceará tem tido gradual crescimento. A confiança aumentou, máxime após duas vitórias sobre o Fortaleza.

Dificuldade II

Entendo que serão bem maiores as dificuldades do Ferroviário na Arena Grêmio em Porto Alegre. Proporcionalmente, a condição do Grêmio é bem superior, tanto na questão do elenco, quanto por estar em casa. Mas a Copa do Brasil é a competição que mais registra zebras monumentais. Quem sabe o Ferrão não apronta a surpresa da noite? Tudo é possível.