A Copa de Clubes e a Copa de Seleções

A FIFA vem fazendo algumas experiências ao longo dos últimos anos. O objetivo, na verdade, é descobrir uma maneira de faturar mais, sempre mais. Uma ganância insaciável. Assim, em 1992, criou a Copa das Confederações, competição entre seleções nacionais. Foi extinta em 2019.

Agora está em pleno andamento a Copa do Mundo de Clubes, que substituiu a Copa das Confederações. No lugar de seleções nacionais, são, como o próprio nome diz, os times que representam os países. Teve um começo morno e sem graça. Mas o interesse do público vem crescendo a cada rodada.

Eu não sei qual o verdadeiro motivo que determinou a extinção da Copa das Confederações. Simplesmente a FIFA anunciou que não mais haveria tal competição e que o espaço seria ocupado pela Copa do Mundo de Clubes. E pronto. Aí está a nova experiência. Se vai vingar, só Deus sabe.

Tudo leva a crer que, na fase de afunilamento, haverá maior interesse. Até o momento, não houve ainda a empolgação que os próprios dirigentes da FIFA esperavam. Pode ser que, na reta final, o objetivo seja alcançado.

Expectativa

Não vi graça, pelo menos até agora, nesta Copa do Mundo de Clubes. Respeito muito a opinião dos que estão vibrando com a nova iniciativa da FIFA. Tirem disso o melhor proveito. Ainda estou travado porque me parece mais um arranjo da FIFA para ganhar dinheiro. Não gosto de coisas assim.

Rendição

Poderei mudar de opinião. Se a Copa do Mundo de Clubes vier a empolgar, saberei aplaudir. Mas, por enquanto, não me tocou em nada, apesar da presença dos mais importantes times do planeta. Talvez a minha ojeriza pelas imposições da FIFA seja o velado motivo da minha indiferença.

Imposição

Até hoje não consigo engolir a mudança imposta pelo setor de arbitragem da FIFA, no tocante à interpretação dos lances de pênalti, quando o jogador, sem qualquer intenção, toca com a mão na bola na sua própria área. Há verdadeiras aberrações. Mas, ordem da FIFA é ordem. Um absurdo.

Tópicos extras

O fisioterapeuta, Fábio Gomes, após 16 anos no Fortaleza, deixou o clube. Começou como estagiário (2009/2010). Depois, de 2010 a 2025, como fisioterapeuta profissional, atuou desde às bases ao elenco de profissionais do Leão. Agora, Fábio foi aprovado no concurso da Prefeitura de Eusébio. Embora apaixonado pelo Leão, teve de tomar a difícil decisão. Boa sorte na nova missão. Parabéns ao exemplar profissional.

Férias

O atacante cearense, Guga Gouveia, passa férias em Fortaleza. Ele tem 18 anos. É o mais novo brasileiro a atuar na Liga Saudita, onde estão os famosos Cristiano Ronaldo e Benzema. Neymar também jogou lá. Guga, ainda criança, foi para o Grêmio de Porto Alegre. O futebol árabe o descobriu. É um goleador nato. Tem muito futuro.