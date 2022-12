A bravura dos times pequenos

O Campeonato Cearense de 2023 começa em janeiro. Está às portas. Vi uma matéria segundo a qual o Ceará, apesar de todas as cotas e dotações, está trabalhando no vermelho. Imaginem só como será a vida dos chamados times médios e pequenos. Como conseguem se preparar diante das dificuldades e dos desafios. Aí estão Iguatu, Barbalha, Caucaia, Pacajus e Maracanã. Se não estou enganado, o Guarani de Juazeiro, pelo menos teoricamente, tem um suporte um pouco melhor, mas muito abaixo dos chamados grandes. O Ferroviário tem status de grande, já pela sua história de terceira força, ou seja, o time que, depois de Ceará e Fortaleza, conquistou o maior número de títulos de campeão estadual: nove. Entretanto, o Ferrão não tem as mesmas receitas dos dois rivais. Portanto, trabalha com suporte financeiro bem mais reduzido. Assim se estabelece a grande diferença de força. E, não por acaso, desde 1996 até hoje, apenas Ceará e Fortaleza ganharam os títulos estaduais. O Fortaleza venceu 15. O Ceará venceu 12. Ambos estão empatados com 45 títulos. Assim, mais uma vez a pergunta: quando um time pequeno ganhará o título de campeão cearense?

Resposta

É muito difícil um time pequeno ganhar o título de campeão estadual. As estruturas do Fortaleza e do Ceará são muito superiores em todos os aspectos. Os dois entram novamente como favoritos. O Ferroviário é a terceira força. Não creio que irá mudar alguma coisa em 2023. Mas, em matéria de futebol, tudo é possível.

Inédito

Um fato inusitado aconteceu no futebol cearense em 1956. Os três times chamados grandes, Fortaleza, Ceará e Ferroviário, ficaram para trás. O campeão cearense foi o Gentilândia. O vice-campeão foi o Usina Ceará. E o terceiro colocado foi o Calouros do Ar. O artilheiro do campeonato foi o atacante Luís Martins, do Usina, com 10 gols.

Dois extintos

Por pura coincidência, Gentilândia e Usina, campeão e vice de 1956 no futebol cearense, foram extintos. O Gentilândia foi extinto em 1968, ano em que disputou seu último campeonato estadual. O Usina Ceará foi extinto em 1964, ano em que disputou seu último campeonato estadual. Não sei como está a situação do Calouros. Em 2020, estava confirmado na terceira divisão, mas desistiu.

Campeão

O América também fez história no futebol cearense. Ganhou o título de campeão estadual em 1935 e repetiu o feito em 1966. Em 1967 disputou a Taça Brasil. Foi eliminado pelo Náutico de Recife. Em 1997, caiu para a segunda divisão cearense. E não mais retornou à elite. Não sei qual a situação atual do time americano.

Conclusão

Os dirigentes dos times médios e pequenos são uns bravos. Estão sempre em desvantagem financeira, mas vão à luta. Times médios campeões cearenses: Orion (1930), América (1935 e 1966), Tramways (1940), Calouros do Ar (1955), Gentilândia (1956). Detalhe: Icasa e Tiradentes foram campeões de 1992, mas no tapetão, junto com Ceará e Fortaleza. O ano dos quatro campeões.

