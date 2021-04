Você sabe o que é jurimetria?

Jurimetria é uma forma de análise jurídica baseada em dados para tornar uma pesquisa jurídica mais direta, mais próxima da realidade concreta e da vida cotidiana.

No livro “Contratos de consumo: parâmetros eficientes para a redução da assimetria informacional” a defensora pública Amélia Rocha prova que uma melhor informação ao consumidor reduz custos e é importante tanto para consumidores e como para fornecedores. A obra pode ser adquirida aqui.

A boa notícia (e que muita gente não sabe) é que contrato de consumo não se resume àquele papel de letras miúdas cheio de cláusulas! O processo de contratação vai do fôlder à conversa no WhatsApp com o vendedor, viu?

“É isso mesmo: você pode 'executar' (exigir judicialmente) o que foi prometido na conversa com o vendedor. Um exemplo: se na oferta com o vendedor foi-lhe dito que a entrega de daria em 8 dias e no 'papel do contrato', que seria em 30, vale os 8 dias! Ou, se não lhe foi dito que, naquele empréstimo, você também estava contratando título de capitalização, você não é obrigada a tal aquisição”, complementa Amélia Rocha que reforça, ainda, que a informação dada precisa ser cumprida e, quando não prestada, não pode ser exigida!

No livro recém-lançado virtualmente, a jurimetria adotada pela autora mostrou que a desigualdade de informação é uma realidade e, portanto, é providência urgente, necessária e importante, que as pessoas estejam orientadas sobre as relações de consumo para que haja a redução nos custos das transações, diminuição das judicializações, aumento na qualidade de vida dos consumidores e benefícios para os próprios fornecedores.

Agora que você já sabe, fique atenta!

Legenda: Claudiana Loureiro está entre os expositores da 2ª Coletiva Contenporânea EUEARTE 2021 Foto: Divulgação

A Galeria EUEARTE abriu a 2ª Coletiva Contemporânea EUEARTE 2021 online, com a exposição de 15 artistas de todo o Brasil em vários formatos com o tema livre. A curadoria é composta por 5 curadores (3 estrangeiros e 2 brasileiros) e tem como participantes, a artista convidada Uiara Bartira, Carmencita, Claudiana Loureiro (foto), Cristina Bottallo, Filipe Neves, Gêiza Barreto, Guto Oliveira, Jana Garcia Neves, Li Vasc, Lizeu, Paola Quadros, Karine Gallas, Rubia Viegas, Rose Aguiar, Semini Kwsta e Silvana Pohl.

Olhos coloridos

Legenda: Aposte em um novo olhar! Foto: Divulgação

Cada vez mais destacados com a necessidade do uso das máscaras, os olhos coloridos são a parte do rosto mais à mostra. A dica de hoje é para que você use o delineador colorido ou um gloss com brilho molhado, tendências de beleza que continuam firmes e fortes. O legal é que você pode usar tanto nos lábios quanto nos olhos, assim como iluminador na pele. O segredo é aliar o brilho à hidratação e deixar a textura da pele ainda melhor. Lu Carvalho foi quem mandou esse toque para as SiSi lovers.

Surprise!

Gustavo Serpa é o nosso querido aniversariante de hoje. O showman, aproveita a data para lançar, de surpresa, um videoclipe que promete ser um bálsamo para os nossos ouvidos. Ele presenteia seus seguidores nas suas redes sociais do IGTV no Instagram e no seu canal do YouTube.

NOTAS

CASE DE SUCESSO

A arquiteta Suzana Clarck comemora 20 anos de carreira a frente de grandes trabalhos de arquitetura e ambientação, mesclando técnicas em ambientes sofisticados e funcionais.

LOVE

Monique e Cezar Benevides em clima de romance no último final de semana em Moitas.

VIVA

Daniela Barreira não poupou elogios ao genro, André Parente, nas redes sociais, no dia do seu aniversário, na última segunda.