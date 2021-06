Vamos falar de depilação íntima

A depilação é uma questão de escolha e nós, mulheres, podemos e devemos ter esse poder de decisão. Já parou e pensou nas razões que fazem você querer se livrar dos pelinhos?

Com a inclusão de alguns comportamentos, a inserção no mercado de trabalho e a mudança no modo de se vestir, com camisetas, saias, roupas de banho, a depilação se tornou um padrão.

Claro que, por ser favorável ao mercado e trazer rentabilidade, essa opção esteve e permanece em ascendência nas divulgações publicitárias.

O fato é que mulheres têm pelo sim. É óbvio, mas precisa ser repetido: é fisiológico, é humano!

Para discorrer sobre o assunto, a SiSi convidou a Dra. Luana Gondim (@luanagondimc), ginecologista, para explicar um pouquinho sobre para que servem os pelos genitais e se a depilação nessa região é importante.

Legenda: Luana Gondim é ginecologista e, no seu Instagram (@luanagondimc), trata com muita franqueza sobre a sexualidade Foto: Divulgação

A gineco explica que os pelos genitais fazem parte do desenvolvimento puberal e é, inclusive, um dos marcos de crescimento. “Quando os pelos não começam a aparecer, a partir de determinada idade, podemos investigar algumas doenças”, esclarece.

Confira, agora, as respostas da Dra. Luana sobre o assunto:

Para que os pelos servem?

Eles protegem nosso corpo! Funcionam como uma barreira, impedindo microtraumas na pele e ajudando a manter a temperatura corporal. Na região íntima, dificultam a entrada de fungos e bactérias diferentes da microbiota natural da vulva. Deixando tudo em paz lá embaixo. Aliás, você sabia que a nossa vagina é repleta de micro-organismos? Mas isso é assunto para outro bate-papo!

Com a rotina atual e bons hábitos de higiene, a remoção dos pelos pode não ter nenhum tipo de impacto. O que não é regra, e algumas mulheres podem ter mais predisposição a consequências negativas.

Quais as vantagens e desvantagens de cada método depilatório?

É preciso avaliar e identificar qual a melhor opção para você.

- Laser: moderno, menos agressivo e promete resultados permanentes. Mas requer um investimento maior e possui contraindicações dermatológicas específicas.

- Cera, depilador elétrico e depilação com linha: removem a raiz do pelo. Prometem um resultado mais duradouro, mas podem comprometer a integridade da pele.

- Lâmina de barbear e cremes depilatórios: acessíveis e práticos, mas também podem afetar a integridade cutânea.

O que pode acontecer se eu decidir depilar toda a região intima?

- Alergias, queimaduras e hipersensibilidade local.

- Infecções vaginais e urinárias mais frequentes.

- Infecções de pele, foliculites.

O fato é que não existe nenhum tipo de estudo científico que consiga responder sobre a melhor opção: depilar ou não a região genital. Afinal, essa é uma questão bem pessoal.

Dica

A SiSi vai te dar uma informação preciosa que captou do IG da @marcelamcgowan, ginecologista e especialista em sexo e prazer: “os pelinhos genitais, na raiz deles, tem bulbo do pelo, lá tem muita inervação, que é extremamente sensível, o que pode ser muito gostoso na hora do sexo e do toque genital”. Fica a dica para a sua melhor decisão.

Importante mesmo é que você procure perceber e compreender como funciona o seu organismo e o que é mais adequado para as suas necessidades e preferências.

O corpo é seu e cada pelinho dele também!