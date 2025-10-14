Diário do Nordeste
TRT-CE condecora personalidades com a Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho

Criada em 1993, a comenda do TRT-CE reconhece profissionais e cidadãos por contribuições significativas ao fortalecimento institucional

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Desembargadores do TRT da 7ª Região
Foto: LC Moreira

Na tarde de sexta-feira, 10, o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) realizou a solenidade de entrega da Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho, uma das mais altas honrarias concedidas pela instituição.

Ao todo, 42 personalidades foram agraciadas com a distinção, que reconhece contribuições relevantes ao Direito, à Justiça do Trabalho e à sociedade.

Legenda: Desembargadores do TRT da 7ª Região
Foto: LC Moreira

Instituída em 1993, a comenda é concedida a cada dois anos e homenageia tanto profissionais de destaque nos ramos do Direito quanto cidadãos e servidores públicos que se notabilizam por serviços prestados em prol da Justiça, da cultura, da ciência ou de causas sociais.

Legenda: Evandro Leitão e Emmanuel Teófilo
Foto: LC Moreira

A medalha é entregue em seis graus — Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro — e simboliza o reconhecimento do TRT-CE à dedicação e ao compromisso com o fortalecimento das instituições e dos valores da Justiça do Trabalho.

Veja a movimentação social captada por LC Moreira:

Legenda: Ricardo Patrocínio, Fernanda Uchoa e Tarcilio Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcílio Silva, Fernanda Uchoa e Roberto Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Gláucia Nepomuceno, Fernanda Uchoa e Roseli Alencar
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Pragmácio, Fernanda Uchoa e Henrique Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Leitão, Franzé Gomes, Evandro Leitão e José Antônio Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Belmonte, Fernando Férrer e Franzé Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Benedito Xavier da Silva, Franzé Gomes, Alexandre Belmonte e Paulo Régis Botelho
Foto: LC Moreira

Legenda: Plauto e Izabel Porto, Roberto Machado, Franzé Gomes, Eliane Brasil e Fernanda Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Cristina Belmonte, Patrícia e Paulo Régis Botelho
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rebonato, Eliane Brasil, Edite Bringel, Tarcilio Silva, Washington Araújo e Ricardo Patrocínio
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Alexandre Belmonte
Foto: LC Moreira

Legenda: Durval e Patrícia Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Edite Bringel, Tarcílio Silva e Washington Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Ingrid Pragmácio, Patrícia e Paulo Régis Botelho
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Paulo Régis Botelho
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Pragmácio e João Emanuel Furtado
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana Pinto, Rovena Martins e Katherine Maciel
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pessoa e Luciana Pearce
Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Oliveira, Eduardo Pragmácio, Paulo Régis Botelho e Roberto Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Botelho e Durval Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Plauto e Izabel Porto
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Brasil, Carlos Rebonato e Fernanda Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Emmanuel Teófilo e Roberto Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid e Eduardo Pragmácio
Foto: LC Moreira

Legenda: Izabel Porto e Fernanda Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos e Gláucia Nepomuceno
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Patrocínio, Antônio Teófilo, Gláucia Nepomuceno e Tarcílio Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Carneiro, Durval Maia e Débora Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Machado, Paulo Régis Botelho e Débora Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Machado, Plauto Porto, Paulo Régis Botelho, Cristina e Alexandre Belmonte
Foto: LC Moreira

Legenda: Rovena Martins, Tarcísio Limaverde e Katherine Maciel
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Machado, Paulo Régis Botelho e Débora Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcílio Silva, Raquel Otoch, Roberto Machado e Durval Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Washington Araújo, Tarcísio Limaverde e Rovena Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Evandro Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Wládson Viana, Cristiane e Evandro Leitão e Eliane Brasil
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Monteiro e Cristiane Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e Casé Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Gláucia Nepomuceno, Evandro e Cristiane Leitão e Durval Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Evandro e Cristiane Leitão e André Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Casé Pinheiro, Írma Marcílio, Rafael Xerez, Ana e Leo Bossard
Foto: LC Moreira

Legenda: André Figueiredo e Fernanda Uchoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Vieira e Emanuel Teófilo
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Belmonte e Paulo Régis Botelho 2
Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis Valença e Patrícia Botelho
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Botelho e Eduardo Pragmácio
Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcílio Silva e Regina Gláucia Nepomuceno
Foto: LC Moreira

Legenda: Washington Araújo e Tarcísio Limaverde
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Brasil e Carlos Rebonato
Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Machado e Durval Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: David Oliveira e Durval Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão e Paulo Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Vieira, Evandro Leitão e Fernanda Uchoa
Foto: LC Moreira

Legenda: André Figueiredo, Heráclito Vieira, Alexandre Belmonte, Paulo Régis Botelho e Evandro Leitão
Foto: LC Moreira

 