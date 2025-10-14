TRT-CE condecora personalidades com a Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho

Na tarde de sexta-feira, 10, o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) realizou a solenidade de entrega da Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho, uma das mais altas honrarias concedidas pela instituição.
Ao todo, 42 personalidades foram agraciadas com a distinção, que reconhece contribuições relevantes ao Direito, à Justiça do Trabalho e à sociedade.
Legenda:
Desembargadores do TRT da 7ª Região
Foto:
LC Moreira
Instituída em 1993, a comenda é concedida a cada dois anos e homenageia tanto profissionais de destaque nos ramos do Direito quanto cidadãos e servidores públicos que se notabilizam por serviços prestados em prol da Justiça, da cultura, da ciência ou de causas sociais.
Legenda:
Evandro Leitão e Emmanuel Teófilo
Foto:
LC Moreira
A medalha é entregue em seis graus — Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro — e simboliza o reconhecimento do TRT-CE à dedicação e ao compromisso com o fortalecimento das instituições e dos valores da Justiça do Trabalho.
Veja a movimentação social captada por LC Moreira:
Legenda:
Ricardo Patrocínio, Fernanda Uchoa e Tarcilio Silva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tarcílio Silva, Fernanda Uchoa e Roberto Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gláucia Nepomuceno, Fernanda Uchoa e Roseli Alencar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo Pragmácio, Fernanda Uchoa e Henrique Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiane Leitão, Franzé Gomes, Evandro Leitão e José Antônio Parente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre Belmonte, Fernando Férrer e Franzé Gomes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Benedito Xavier da Silva, Franzé Gomes, Alexandre Belmonte e Paulo Régis Botelho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Plauto e Izabel Porto, Roberto Machado, Franzé Gomes, Eliane Brasil e Fernanda Pessoa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre e Cristina Belmonte, Patrícia e Paulo Régis Botelho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Rebonato, Eliane Brasil, Edite Bringel, Tarcilio Silva, Washington Araújo e Ricardo Patrocínio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristina e Alexandre Belmonte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Durval e Patrícia Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edite Bringel, Tarcílio Silva e Washington Araújo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo e Ingrid Pragmácio, Patrícia e Paulo Régis Botelho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patrícia e Paulo Régis Botelho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo Pragmácio e João Emanuel Furtado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eliana Pinto, Rovena Martins e Katherine Maciel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernanda Pessoa e Luciana Pearce
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Henrique Oliveira, Eduardo Pragmácio, Paulo Régis Botelho e Roberto Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo Régis Botelho e Durval Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Plauto e Izabel Porto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eliane Brasil, Carlos Rebonato e Fernanda Pessoa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Emmanuel Teófilo e Roberto Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ingrid e Eduardo Pragmácio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Izabel Porto e Fernanda Pessoa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiz Carlos e Gláucia Nepomuceno
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Patrocínio, Antônio Teófilo, Gláucia Nepomuceno e Tarcílio Silva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mauro Carneiro, Durval Maia e Débora Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberto Machado, Paulo Régis Botelho e Débora Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberto Machado, Plauto Porto, Paulo Régis Botelho, Cristina e Alexandre Belmonte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rovena Martins, Tarcísio Limaverde e Katherine Maciel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberto Machado, Paulo Régis Botelho e Débora Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tarcílio Silva, Raquel Otoch, Roberto Machado e Durval Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Washington Araújo, Tarcísio Limaverde e Rovena Martins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiane e Evandro Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wládson Viana, Cristiane e Evandro Leitão e Eliane Brasil
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sandra Monteiro e Cristiane Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafael Xerez e Casé Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gláucia Nepomuceno, Evandro e Cristiane Leitão e Durval Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Convidados
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante, Evandro e Cristiane Leitão e André Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Casé Pinheiro, Írma Marcílio, Rafael Xerez, Ana e Leo Bossard
Foto:
LC Moreira
Legenda:
André Figueiredo e Fernanda Uchoa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Heráclito Vieira e Emanuel Teófilo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre Belmonte e Paulo Régis Botelho 2
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Clóvis Valença e Patrícia Botelho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo Régis Botelho e Eduardo Pragmácio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tarcílio Silva e Regina Gláucia Nepomuceno
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Washington Araújo e Tarcísio Limaverde
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eliane Brasil e Carlos Rebonato
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Débora Machado e Durval Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
David Oliveira e Durval Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Evandro Leitão e Paulo Nogueira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Heráclito Vieira, Evandro Leitão e Fernanda Uchoa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
André Figueiredo, Heráclito Vieira, Alexandre Belmonte, Paulo Régis Botelho e Evandro Leitão
Foto:
LC Moreira