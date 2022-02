Transar ou não transar no primeiro encontro?

Parece um tópico antigo, um tabu ultrapassado, mas basta alguém começar a se interessar por um outro alguém para essa temática pairar nas rodas de conversa entre amigas, né não?

Dou ou não dou? Eis a questão!

Não podemos fugir dos protocolos e nem das pesquisas vastas no assunto: o desejo sexual desempenha um importante papel na formação de laços entre possíveis parceiros.

Isso, então, é que leva para duas vertentes:

Que o sexo, no primeiro encontro, gera conexão emocional e a tal “química” encoraja para ter uma relação mais duradoura, ou Que possa dar a entender que aquele encontro não passou de diversão.

Portanto, não existe fórmula mágica para dizer para alguém se deve ou não transar no primeiro encontro e o que irá acontecer. Isso vai depender da vontade do casal e das expectativas que ambos estão gerando daquele relacionamento.

Assim, é importante sentir no primeiro encontro as intenções da pessoa X a sua intenção. Se forem divergentes, opte em algo que não venha a te trazer dores.

Porém, se você quer que a coisa vá para frente, vou compartilhar a técnica do “trailer” que aprendi numa live que assisti outro dia e anotei tudinho para compartilhar com você.

A técnica do “trailer” é aquela que consiste em gerar expectativa, tipo quando você assiste a um “trailer” de um filme e é ele quem te conquista para acionar o “play” para dar início a história, sabe?

No romance é igualzinho, gente!

Se você der logo no primeiro encontro, é como se contasse o fim do filme!

Agora vamos as dicas:

Legenda: Brinquedinhos podem ser uma estratégia interessante para a mulher Foto: shutterstock_1706188537

Para aguentar e segurar esse encontro, antes de sair de casa, use o seu brinquedinho para aliviar o seu estresse trazendo mais tranquilidade para as suas emoções;

2. Use a linguagem corporal;

3. Faça pausas dramáticas do tipo: conto ou não conto;

4. Não permita que o primeiro encontro seja muito prolongado;

5. Não estenda em outro local mais íntimo e, por fim (e, agora, é sofrido, mas se a conquista valer a pena....),

6.Não beije na boca! Rsrsrs Legenda: Estratégia que permite repeteco Foto: shutterstock_519160609

A justificativa é: a técnica do “trailer” é exatamente para gerar expectativa! Ela garante o repeteco!

Agora, se você quer transar no primeiro encontro e achou isso tudo a maior bobagem, pelo menos escolhe bem a pessoa com quem você vai entregar o seu corpo e use preservativos, além, claro, de segurar a onda e não gerar expectativas no dia seguinte, tá?

Legenda: Quem optar por transar no primeiro encontro, tem que estar segura de si Foto: shutterstock_425980762

Lembrando que tenho uma matéria massa para te dar uma forcinha para você dar uma empoderada nesse momento. Olha aí:

O fato é que a sedução não é uma ciência exata, então, decida por você e assuma o seu desejo sem gerar expectativas em ninguém e nem no amanhã.

A escolha em transar no primeiro encontro e a satisfação tem que ser a sua!