Sensual e ousado: as nuances dos ensaios boudoir. Veja fotos

Ensaio de boudoir ou ensaio sensual não está mais só ao alcance de famosos. Atualmente, muitas mulheres, que não são celebridades, vêm protagonizando momentos de sensualidade em ensaios fotográficos que revelam um universo infinito muito particular.

Foi-se o tempo em que fotos sensuais eram aquelas feitas para impressionar o público masculino nas revistas eróticas.

Por falar nisso, vocês viram que a atriz, Karina Bacchi, agora, evangélica, comentou sobre seu grande arrependimento e “nojo” por posado nua para uma extinta revista masculina? Isso aconteceu em 2006, numa edição de Natal.

Legenda: "Olha, hoje e dou risada, porque eu não enxergava, eu achava que estava fazendo tudo certo, que estava dando um presente de Natal para as pessoas. E o presente para Jesus... que coisa horrorosa. Juro, eu tenho nojo daquilo, nojo! Não olho com culpa, eu não tinha entendimento, mas olha como mal, ele trabalha na mente.... Eu achei que eu estava arrasando, arrasando com Jesus, que coisa horrorosa!" Notícia publicada no instagram do Diário do Nordeste Foto: Arquivo pessoal

Tudo tem seu tempo, seu motivo e sua maturidade. Quem somos nós para dizer alguma coisa, não é?

Nos novos tempos a nudez volta a estar no universo da mulher, mas vista sob outra forma.

Hoje, o hit do momento é registrar a beleza e a sensualidade feminina sem vulgaridade, através de ensaios de boudoir. Você já ouviu falar?

Calma! Explico!

Boudoir é uma palavra francesa que quer dizer um lugar pequeno e chique, tipo um quarto de vestir, onde a “nata da nata” das mulheres francesas podiam receber pessoas íntimas enquanto descansavam ou terminavam de se vestir após o banho.

Aí, quando foi no começo do século XX, fotógrafos acharam que aquele cenário era interessante para fazer os primeiros registros de ensaios mais íntimos e, assim, os registros foram chamados de fotografia de boudoir.

Lógico que a coisa evoluiu, porém é mantido o estilo fotográfico sensual, podendo ter, até um pouco mais de ousadia.

Nesse tipo de fotografia, o que é valorizado é o corpo. As lentes vão captar as nuances das curvas da mulher.

Legenda: Fotografia Boudoir by Denise Marçal Foto: Denise Marçal

A historinha envolve toda uma temática. É importante que haja uma troca de ideia de como vai ser a sessão com “a profissional” que vai estar junto naquele momento de pura libertação.

Sabe de uma coisa? Acho melhor é conversar com uma profissional, das boas, que vai saber dizer todos os detalhes e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto.

Legenda: Denise Marçal conduz as clientes a olharem para si e encontrem com as próprias potências Foto: Aline Caldas

Conheça, Denise Marçal, jornalista, fotógrafa de boudoir / sensual. Ela sabe conduzir mulheres a um olhar singular da própria beleza e sensualidade.

Quando você percebeu que tinha um olhar diferente para fotografar mulheres em um momento tão íntimo?

Eu decidi fotografar mulheres quando estava numa sala de parto registrando o nascimento do filho de uma amiga. Vendo-a parir e sentindo toda aquela energia, eu vi tanta potência no ser feminino que decidi dedicar o meu olhar para fazer mulheres enxergarem a si próprias com mais amor e gentileza. Fotografá-las nesse momento mais íntimo é conduzi-las a esse olhar para si, a esse encontro com as próprias potências.

Fotos de nudez, fotos sensuais existem sem ser vulgar? Como isso é possível?

O que é ser vulgar? Segundo o dicionário, “vulgar” é o que é popular, comum, banal. Gosto de ir para o significado das palavras, para tentar desmistificar o que realmente está por trás dessa preocupação: o (auto)julgamento. Nós mulheres somos julgadas o tempo todo, especialmente em relação ao corpo. Algumas pessoas ainda associam o ensaio sensual a uma exposição do corpo feminino que se tornou banalizada com as revistas masculinas. O que eu sempre digo às minhas clientes é que são elas que dão o tom, porque a visão do que é ou não sensual é muito particular de cada uma. O que pode ser pra mim, pode não ser para você. Durante a preparação dos ensaios, as clientes me enviam imagens de referência que me dão uma ideia do que elas enxergam como sensual e não “vulgar”.

Quem são essas mulheres que procuram fazer fotos sensuais?

Legenda: Fotografia Boudoir by Denise Marçal Foto: Denise Marçal

Em geral, mulheres acima dos 30 anos, que estão numa mudança de ciclo de vida, seja na vida pessoal ou profissional. Querem celebrar um novo momento, uma nova idade, um novo estado civil. Elas também o fazem para se presentear com um dia de Diva ou presentear um parceiro.

Tem idade para fazer esse tipo de fotos? Qual a faixa etária mais interessada? E qual a mais encorajada? E qual é a mais difícil de trabalhar?

Qualquer idade, desde que seja maior de 18 anos. A maioria das minhas clientes tem mais de 35 anos, com predominância daquelas que estão na faixa dos 40. Mas já fotografei mulheres com mais de 60. Nenhum ensaio é igual, porque nenhuma mulher é. E cabe a mim personalizar ao máximo a experiência e criar imagens que as façam se apaixonar por si mesmas. O que mais as encoraja é esse sentimento de querer fazer algo por si, de se mimar, de gostar de si.

Como é feito o contato com você?

Elas me encontram pelo site (www.denisemarcal.com.br) ou pelo instagram (@denisemarcalfoto). Quando fecham comigo, damos início à preparação do ensaio. Até o grande dia, conversamos muito por e-mail, whatsapp e fazemos uma videochamada, incluindo a maquiadora, para tratar dos detalhes.

Quem está pronta para fazer um ensaio sensual?

Legenda: Bastidor de ensaio fotográfico sensual com Denise Marçal Foto: Aline Costa

Se você tem vontade de fazer já é o primeiro passo. Não precisa se preocupar em fazer carão, performar, saber fazer pose, nada disso. Você será conduzida, só precisa estar 100% presente nesta experiência.

Tudo mantido em sigilo ou elas têm endereço certo?

Tem mulheres que fazem o ensaio e não mostram para ninguém nem publicam nas redes sociais. É algo para realização delas. Tem outras que querem mostrar, até como forma de inspirar outras mulheres a nutrir amor-próprio e quebrar paradigmas em relação aos padrões de beleza.

Como você conquista a confiança dessas mulheres para que se sintam bem à vontade na hora das fotos sem nunca ter tido nenhum contato com elas?

É perfeitamente normal ficar tímida no começo. E eu tento minimizar isso, estabelecendo essa relação de confiança antes do ensaio, na preparação. Como eu disse, conversamos antes por videochamada, o que já quebra um pouco o gelo. No dia do ensaio, durante a produção da make e cabelo, conversamos, ao som de uma playlist animada e ali já vai relaxando e criando uma conexão comigo e com a maquiadora. Durante a sessão, procuro ter uma direção alegre e empática para arrancar alguns sorrisos e deixá-la à vontade. E, também uso a dança, que mexe com a energia dela e ainda me rende alguns cliques lindos dessa espontaneidade.

Qual é o lugar ideal para as fotos? De quem é a escolha do “set”?

Legenda: Fotografia Boudoir by DeniseMarçal Foto: Denise Marçal

A ideia da fotografia boudoir é mostrar esse cenário onde a mulher pode ser ela mesma, pode vivenciar sua intimidade e ter esse encontro consigo mesma. No meu caso, geralmente faço em um apartamento AirBnb, em um estilo mais casual, com possibilidade de usar a sala, quarto e banheiro. Mas o cenário da foto pode ser a casa da cliente, um quarto de hotel ou motel, vai depender do estilo e das expectativas da mulher.

O que levar para o ensaio fotográfico sensual?

Ela pode levar os looks e objetos que deseja na composição das fotos. Já levaram desde guitarra e violino a vibradores.

Na hora das fotos, rola uma música?

Com certeza! Tenho uma playlist para todo o ensaio, mas têm clientes que se envolvem tanto com a preparação que fazem a própria playlist.

A cliente não é modelo e nem sabe das poses, como rola a direção para que tudo fique o mais natural possível?

Legenda: Fotografia Boudoir by Denise Marçal Foto: Denise Marçal

Ela não precisa saber fazer pose. Eu proponho certos movimentos, inclusive dançando, para que o corpo relaxe e ela aja naturalmente. À medida que o ensaio vai “esquentando”, vou propondo posturas, sempre respeitando os limites dela, até que ela acaba se sentindo tão à vontade que toma a iniciativa de propor as poses, inclusive, com alguma nudez.

Qual a situação mais inusitada que te fez reagir para ajudar a cliente a relaxar?

Não teve nada inusitado até agora, mas eu sempre recorro à dança. E num dos ensaios, eu criei o “momento siqueira”, o que eu chamo de “dancinha do autoamor” (risos), em que proponho à cliente que se mexa ao som de uma música gostosa de ouvir e aproveite o momento para tocar o corpo, os cabelos e se dar esse carinho. Isso relaxa, rende cliques e incentiva as mulheres a se aproximarem do próprio corpo.

Você usa recursos de tratamento de imagens para criar um shape ideal?

Meu tratamento é leve e suave, mas nunca para mudar o shape das mulheres.

Aumentar isso ou aquilo, tirar ou colocar aquilo outro eu não faço. No máximo uma suavização de pele, porque, sabe aquela espinha que aparece no dia do ensaio? Ou aquele ataque de mosquito da noite anterior? É pra isso que me serve o photoshop.

Toda mulher merece viver uma experiência de fazer um ensaio sensual? Por quê?

Legenda: Fotografia Boudoir by Denise Marçal Foto: Denise Marçal

Eu acredito totalmente nisso. Toda mulher merece viver essa experiência, porque vai aproximá-la ainda mais de si mesma, de suas potências, da própria sensualidade, muitas vezes reprimida. Ser sensual não é privilégio das famosas e de quem tem determinada idade ou traço físico. Cada corpo tem sua poesia, seu desenho, sua musicalidade, sua sensualidade.

Agora, veja os clicks que a Denise deixou para você saber que todas essas mulheres das fotos são reais, que autorizaram o uso das suas imagens e para que você veja como é possível presentear-se, a qualquer momento, com o seu ensaio sensual.

