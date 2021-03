Próximo destino: Tóquio!

“Eu ainda não estou acreditando que sou uma atleta olímpica. Me belisca para saber se estou acordada.” Foi assim que Silvana Lima revelou como está passando pela emoção de ser escolhida para representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio na modalidade do surf, inserida pela primeira vez.

A cearense conquistou uma das duas vagas, após o bom desempenho na etapa de Maui, no Havaí quando garantiu o nono lugar. Na estreia da modalidade em Olimpíadas irá unir-se a gaúcha Tatiana Weston-Webb.

A surfista é natural de Paracuru, ganhou a sua primeira prancha aos 13 anos, filha caçula com três irmãos. Silvana teve que ultrapassar barreiras, principalmente a do preconceito para conquistar espaço.

“Eu mostrei que surf era uma prática séria”, revela a atleta em entrevista à repórter Denise Santiago, da equipe de Esportes do SVM.

A praia de Paracuru, no litoral oeste do Ceará, é a fonte de inspiração para a atleta: “treino todos os dias, na minha 'casa', é assim que eu me sinto, quando entro no mar”.

A grande expectativa agora é saber será a logística da vacina. O Comitê Olímpico Internacional (COI), anunciou medidas para preservar a saúde dos atletas. Uma delas foi a produção de vacinas para atletas e equipes que vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, neste ano, e dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, no início de 2022. O acordo feito com a China não divulgou valores e distribuição das vacinas. As Olimpíadas de Tóquio terão início no dia 23 de julho.

Ficaremos na torcida pela Silvana Lima!

Mais detalhes e a entrevista completa, você acompanha no Podcast da Denise Santiago que foi super parceira em compartilhar essa notícia com a SiSi: verdinha.verdesmares.com.br/podcast/elas-no-esporte

PITACO

Legenda: Você tem uma trena de medidas no seu bolso e nem sabia! Foto: Reprodução

Você sabia que o seu iPhone tem um APP chamado MEDIDAS que vai te ajudar (e muito!) quando precisar tirar medida de algum objeto? Para utilizar é muito simples! Basta ir em BUSCAR > MEDIDAS > PRONTO!

Agora é só seguir as instruções do próprio aplicativo e sair tirando as medidas dos objetos, móveis, etc, o que você desejar! A dica é do Marlley Figueiredo, o nosso pitaqueiro.

NOTAS

FELIZ DA VIDA

O Retiro do Amare foi um sucesso! Mais de 2.800 famílias inscritas assistindo os 3 dias de retiro on line com o mentor espiritual Padre Eugênio, na foto com Patriciana e David Rodrigues.

GRATIDÃO

Marília Fiúza expressa um lindo agradecimento pelo convite e pelas mensagens recebidas por sua participação no retiro on line do Amare no último final de semana.

PISADA FIRME

Maira e Priscila Silva, quanto mais o comércio sofre com a pandemia, mais elas reinventam e superam a dinâmica nas suas lojas. Vão para a linha de frente, ligam as câmeras e mostram porque dominam o espaço das calçadas do Ceará.