O ruivo é a tendência da estação; saiba qual o tom combina mais com você

De rebelde a sexy, as ruivas explodem de sentimentos e não tem medo, nenhum, de expor o que estão sentindo. Portanto, se a decisão está na mudança de visual, acredite: atitude não falta!

Se você quer entrar na tendência do inverno brasileiro de 2021 e virar ruiva, vai gostar das dicas que trouxemos. Convidamos o hair stylist and fonder Andrew Jackson para esclarecer todos os passos e te deixar bem informada para assumir essa nova identidade.

Legenda: Andrew Jackson: dicas para ruivas Foto: Divulgação

Sintonia com o tom da pele

Pele branca, morena e negra podem ajudar a definir como deve ser feito o processo de coloração e quais os cuidados para manter a cor e os fios mais saudáveis.

Além disso, a nova integrante do time ginger hair deve ter seu visual harmonizado com a sua personalidade e estar nas mãos de um bom profissional, que entenda do seu tom de pele, para evitar palidez por falta de contraste ou um visual pesado com um tom muito escuro para você.

Abaixo, Andrew Jackson dá dicas de como escolher a melhor cor para você:

Para quem tem a pele brancas de fundo rosado, a dica é um "strawberry blonde", que é um ruivo acobreado meio dourado (by Marina Ruy Barbosa).

Para as mulheres de pele brancas com fundo mais amarelado (mais quente), a sugestão é o ruivo cobre claro.

Mulheres de pele morena mais amarelada devem investir no contraste! A dica são os cobres mais intensos e o acaju, que é um vermelho mais vibrante.

As morenas mais bronzeadas harmonizam, também, com tons mais abertos, como a cor cereja.

Para as mulheres negras, a dica é atentar para o contraste, preferindo os tons que puxam mais para o vermelho.

Quem tem a pele negra mais clara pode apostar do vermelho acobreado ao vibrante.

Já para a pele negra mais escura, o ideal, segundo o hairstylist, é um vermelho fechado. Agora, a unanimidade é o marrom avermelhado e o vinho escuro. Ele desaconselha os tons acobreados dourados, mais claros.

Veja como cuidar dos cabelos de fogo

Você sabe que aqui o papo é reto. A gente não esconde nada de você. Já estabelecemos uma relação de confiança e preciso te falar umas coisinhas sinceras:

Para ter esse estilo todo, saiba que a manutenção do ginger hair é trabalhosa.

É preciso fazer: retoque de raiz e retoque da cor com tonalizante! A explicação é porque o pigmento não fixa completamente nos fios e desbota com as lavagens. Segundo o Andrew: "a cada lavagem, a coloração vai embora, deixando aquela famosa cor: 'água de salsicha'."

O retoque do tonalizandor varia em média de 15 a 30 dias, dependendo do tom e dos cuidados da pessoa com o cabelo.

Cores muito vermelhas a indicação de retoque é semanal.

Use em casa uma linha específica para cabelos coloridos, porque eles mantem a cor por mais tempo.

O nosso expert finaliza esclarecendo que todo o cabelo que passa por um processo químico fica com fios danificados. Então, é normal que haja uma atenção maior para a saúde antes e após passar pelo processo desejado, no caso, ser ruiva.

Antes, avaliando o fio e, depois, mantendo com produtos hidratantes, semanalmente: leave-in para manter a cor, protetores nos cabelos antes de usar ferramentas quentes e passar o filtro solar capilar quando for expor-se ao sol.