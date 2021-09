O que você não pode deixar de saber

O MELHOR ENCONTRO DO ANO

Raphael Shayoun estará em Fortaleza, na próxima semana, para lançamento do seu livro: “Entre tecidos & tijolos”, onde conta a sua história de vida que resultou no sucesso da marca Twenty For Seven.

O evento será no dia 23 de setembro, às 18h, na loja franqueada da Twenty for Seven. A cap da marca local, Ana Paula Daud, receberá convidados para reunir solidariedade, música, na voz da Roberta Fiuza, além de desfile, espumante, amigas e muita celebração com todos os cuidados com a saúde de todos. IM.PER.DÍ.VEL!

RICARDO BACELAR LEVA MÚSICA DE QUALIDADE À GUARAMIRANGA

O show do músico Ricardo Bacelar, “O viver é de improviso”, será apresentado no 22º Festival de Jazz & Blues de Guaramiranga de 2021. Improviso é a linguagem do jazz. Além disso, Bacelar defende que a música é um reflexo direto de nossa própria vida.

O repertório do show traz músicas suas e de outros compositores que estão em seus discos, além de algumas surpresas.

No primeiro evento-teste presencial de música no Estado, o pianista apresenta-se no sábado, 18, a partir das 19h30, em Guaramiranga, ao lado de um time respeitado de parceiros: Cristiano Pinho (guitarra), Pantico Rocha (bateria), Márcio Resende (sax e flauta) e Nélio Costa (contrabaixo).

ABSORVENTES GRATUITOS

O Senado aprovou projeto de lei (PL 4968/2019) que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e aquelas privadas de liberdade.

Legenda: Contabilizando vitórias para a dignidade das mulheres/pessoas “menstruantes” Foto: Divulgação

Serão beneficiadas as estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino, mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema, presidiárias e adolescentes internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. (Fonte: @agenciasenado)

FTRADE CELEBRA 15 ANOS COM HAPPY HOUR

A Ftrade, empresa que atua no segmento aduaneiro e de comércio exterior, comemora 15 anos de atuação. Para celebrar a data, receberá convidados, colaboradores e parceiros, no endereço de sua sede, na Aldeota, no dia 16 de setembro.

Legenda: Durante o Happy Hour os sócios Zakaria Benzaama e Bruno Farias apresentarão a campanha dos 15 anos Foto: Divulgação

Junto com o aniversário, a empresa celebra ainda as conquistas e crescimento do último ano, quando fechou o primeiro semestre com crescimento 29% maior com relação ao ano passado.

Arte: MOSTRA COLETIVA no Ideal Clube

Em comemoração aos 90 anos do Ideal, o clube receberá uma mostra coletiva dos artistas plásticos: Mano Alencar, Mino Castelo Branco e Totonho Laprovítera.

Legenda: Mano Alencar, Mino Castelo Branco e Totonho Laprovítera Foto: Divulgação

O evento de abertura da exposição aconteceu nesta quinta-feira, às 19h, no Salão Nobre Edson Queiroz. A mostra fica aberta à visitação do público até o dia 30 de setembro.

ANY MAIA PARTICIPA DE LIVE SOBRE SETEMBRO AMARELO

A atriz da Rede Globo, Any Maia, que está no ar na novela “Nos Tempos do Imperador”, preocupada com os índices de suicídio no universo dos adolescentes convidou a psicóloga Germana Lima para um bate-papo on-line.

Legenda: Atriz Any Maia e a psicóloga Germana Lima Foto: Divulgação

A live acontecerá no dia 21 de setembro, às 19h, através do Instagram da colunista @jeritzagurgel, que mediará a conversa.

DE CASA NOVA

Diretoras da agência de comunicação Capuchino Press, Renata Benevides e Karla Rodrigues estão com seu time em uma nova sede da empresa!