O que vestir quando você não sabe que roupa usar?

Se você é daquelas pessoas que tem um monte de peças de roupas, mas nunca sabe o que vestir ou, tem dificuldade em escolher quais peças usar nas diversas ocasiões do dia a dia, hoje, a Lu Carvalho vai te dar as dicas certeiras para acabar com esse sofrimento!

“Com algumas peças, tais como: a calça jeans e as camisetas, são possíveis criar looks variados e estilosos.”, revela, a coach de estilo.

Veja algumas peças versáteis e super fáceis de combinar para você saber o que vestir nas mais diferentes situações, das mais casuais e modernas, até as formais.

CALÇA JEANS RETA

Não há peça mais versátil que a calça jeans. É uma peça que existe em todo guarda-roupa. As de tipo reto são as mais fáceis de combinar já que são mais ajustadas na perna. Com a calça jeans é possível criar os mais diversos looks e vão do cotidiano até os mais formais.

CALÇA DE ALFAIATARIA

Foi-se o tempo que as calças de alfaiataria eram vistas apenas em looks profissionais. As calças com corte reto deixam qualquer visual mais elegante e possibilita a criação das mais variadas combinações. Com tênis e t-shirt a produção fica despojada e perfeita para o cotidiano. Já para um visual produzido, a dica é apostar nos sapatos de salto e nos blazers.

CAMISETA BÁSICA EM TONS NEUTROS

Camiseta básica no guarda-roupa é uma peça coringa. O legal dessa peça é que ela cai bem para os mais variados estilos. Para uma composição refinada, a dica é combinar com os conjuntos tipo terninho, bem modernos. Quer acertar nos visuais para o cotidiano? Invista no look básico: calça jeans + t-shirt. Se quer sair do óbvio, aposte em sobreposições e nos acessórios.

CAMISA BRANCA

Refinada e versátil. É possível compor looks para diversas ocasiões com a peça. Ideal para o trabalho, pode ser combinada com calça de alfaiataria e também, com jeans. Para um visual moderno e despojado, você pode mesclar com as saias mídi ou sobrepor com um cropped. O legal da camisa branca é que ela combina com produções para o ano todo! No verão, pode ser usada com shorts jeans e, no inverno, com casacos e jaqu