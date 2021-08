O que tem de bom para fazer na semana?

CASA DA GESTANTE BEBÊ E PUÉRPERA, DO HGF, É APADRINHADA POR ADRIANA QUEIROZ

Voluntariamente, Adriana Queiroz se tornou a madrinha da Casa da Gestante Bebê e Puerpério, do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). A iniciativa trouxe para o local acolhida e conforto em uma residência provisória de cuidados a gestantes de alto risco, puerpérias e recém-nascidos, que demandam de atenção diária e não precisam ficar internadas.

No mês da amamentação, Adriana Queiroz abre as portas da Casa da Gestante Bebê e Puerpério Dr. Luiz Wagner Gonzaga, uma homenagem póstuma da voluntária ao médico obstetra de sua família. A cerimônia de abertura será nesta quarta-feira (4), às 16 horas, na Rua Batista de Oliveira nº 90, Papicu, local onde a madrinha receberá as amigas da sociedade que colaboraram, espontaneamente, enviando significativas doações para a casa, bem como os familiares do médico a quem condecora.

PODCAST CONTA A EXPERIÊNCIA DE EMPREENDEDORAS PARTICIPANTES DA TRILHA FLORESCER, DA SOMOS UM

Capacitar e empoderar mulheres por meio da educação empreendedora é o propósito da Trilha Florescer, promovida pela Somos Um, negócio de impacto social comandado pela empresária Ticiana Rolim, em Fortaleza.

Legenda: Adriany Nóbrega, aluna da turma de estreia da Trilha, relata sua trajetória, antes e depois dA iniciativa, no sétimo episódio do Pod Impactar, que já está disponível nos canais da Somos Um, no Youtube e no Spotify Foto: Divulgação

Atualmente, na segunda edição, a Trilha acolhe 40 mulheres que são chefes de família e moradoras do Grande Bom Jardim ajudando a realizarem o sonho de montar ou estruturar melhor seus negócios, bem como na busca de trabalhar a dimensão biopsicosocioespiritual das participantes. Confira, na íntegra, ao sétimo episódio do Pod Impactar.

JÁ TEMOS UMA NOVA BARRACA DE PRAIA DE FORTALEZA: ORLA PRAIA CLUB

Com um DNA carioca e conceito exclusivo, a Orla Praia Club inicia suas atividades, nesta quarta-feira (4), na Praia do Futuro. O Beach Club chega para movimentar o entretenimento e conta com três ambientes diferentes: Lapa, Búzios e Arpoador. Quem ama esporte, a Orla abrigará, ainda, uma renomada escola de surf, a Junco, e locais para a prática de Futmesa.

Legenda: Os sócios operadores do novo espaço: André Guerreiro, Ricardo Bruno, Luiz Ferreira, Thiago Miranda e Sales Júnior Foto: Divulgação

REUNIÃO OPERACIONAL CASACOR CEARÁ 2021

A Reunião Operacional da 22ª edição da CASACOR Ceará aconteceu, ontem (3), no local onde será a mostra: Avenida Rui Barbosa nº 901, no bairro Meireles, em Fortaleza. Durante o evento, imprensa, profissionais, parceiros e empresas participantes da mostra se reuniram para conhecer os detalhes desta edição da CASACOR Ceará.

Legenda: Os participantes da reunião foram apresentados aos detalhes da mostra deste ano pela diretora da CASACOR Ceará, Neuma Figueiredo Foto: Divulgação

Profissionais renomados dos segmentos de arquitetura, design de interior e paisagismo estarão envolvidos na concepção dos ambientes da mostra deste ano. CASACOR Ceará 2021 já tem data marcada, acontecerá 26 de outubro a 5 de dezembro e vai expor seus ambientes internos e externos em uma área total de 2.500m² e com 800m² de área construída. Estão previstos 27 ambientes para a exposição deste ano.

ZILMA GURGEL INICIA CURSO SOBRE “LONGEVIDADE, DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE SE REINVENTAR”

A psicóloga Zilma Gurgel com todo cuidado e carinho construiu um curso fantástico preparando as pessoas para consciência de corpo, mente e alma para viver melhor a fase da vida: após os 60 anos!

As aulas iniciaram, ontem, dia 3 de agosto e vão até o início de dezembro de 2021, sempre às 15:30! A boa notícia é que ainda dá tempo de participar!

SINDIPOSTOS FAZ DOAÇÕES MENSAIS PARA INSTITUTO DO CÂNCER E INSTITUTO DE APOIO AO QUEIMADO

O Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos – CE), comemora a manutenção de mais de 10 anos da ação social que promove para o Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e o Instituto de Apoio ao Queimado (IAQ).

Legenda: As contribuições são feitas pelos associados através do sindicato e acontecem mensalmente Foto: Divulgação

A iniciativa ajuda essas instituições a continuarem a se manter e promover o andamento de seus trabalhos essenciais, além de dar suporte à criação e continuação de projetos.

PROJETO PRIMEIRO DEGRAU INICIA AÇÕES DE CAPACITAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

Sob o patrocínio da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, na condição de patrocinada, a Associação Casa de Afonso e Maria - ACAM Mandacaru ministrará Curso de Inglês Básico destinado a pessoas de qualquer gênero, raça e credo, na faixa de 16 a 35 anos.

Legenda: O projeto capacita ao mercado de trabalho, notadamente, para o setor de hotelaria turismo e afins Foto: Divulgação

O Primeiro Degrau, por meio de plataforma digital, ministrará aulas de inglês básico a 200 (duzentas) pessoas de baixa renda, residentes em qualquer parte do território nacional, mas tendo como prioridade os moradores da comunidade Vicente Pinzón.

PÔR DO SOL AO SOM DO PIANO

Dentro do complexo BS Design a música ecoa pelo quarteirão mais charmoso da Desembargador Moreira! Durante o mês de agosto, todas as terças, quartas e quintas, das 17.30h às 19h, a praça BS tem programação musical com o pianista Felipe Adjafre.

Legenda: Felipe Adjafre torna o ambiente da Praça BS super agradável Foto: Divulgação