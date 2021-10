O que fazer para ter o corpo perfeito?

Eu não conheço mulher no mundo todinho que esteja feliz com o próprio corpo. São exigentes e encontram mil defeitos. Promessas de próximo verão, veremos?

A publicitária Carina Salgado entendeu que não há milagre repentino. Abandonou 23 quilos nos últimos 6 anos, com muita força de vontade e persistência. Na verdade, Carina a priorizou. O resultado foi tão bom que foi com ela que fomos pegar as dicas para alcançar o corpo ideal. Veja o que ela disse:

1. Olhar para si

“Esse foi o ponto crucial para dar o primeiro passo. A maternidade fez com que, instintivamente, me anulasse em prol das minhas filhas, porque é uma das belezas da natureza. Nosso corpo se molda todo para receber um filho e o puerpério, também, traz mudanças pra viver esse novo momento.

A questão é que, com o passar do tempo, minhas filhas encontraram a rotina delas, meu marido, também, e eu me vi ali, uma pessoa, totalmente, distante do que eu realmente era. Grata, sempre, por tudo aquilo que vivia, mas não completa. Era hora de voltar a OLHAR PARA MIM. Enxergar-me por inteiro, não somente como mãe ou esposa, mas como mulher. Perceber isso e não me culpar por sentir isso, fez com que eu desse o primeiro passo.”

2. Planejamento

“Uma vez que você é mãe, não dá para pensar só em você. Precisei planejar tudo, rotina, demandas e até minhas possíveis fraquezas para fazer dar certo. Encontrar horário foi o mais difícil. Então, precisei renunciar a pouco mais de 1h de sono para conseguir encaixar a atividade física na nossa rotina. O treino só podia acontecer as 5h da manhã e eu precisei mudar esse hábito de dormir até um pouco mais tarde para poder adquirir o hábito da atividade física. “

3. Respeitar o tempo de cada um

“Um dos maiores erros é querer mudar algo drasticamente. A mudança por si só já é uma dor, já gera um bloqueio na nossa mente, é do ser humano isso. Se você faz de forma brusca, você torna isso muito mais difícil e não consegue a tão desejada constância. Eu respeitei meu tempo, fui aos poucos, sem grandes metas.

Comecei treinando 3x por semana, nos outros dias eu descansava e dormia o máximo que podia. Mudei meus hábitos alimentares aos poucos, também, como uma redução alimentar: sem proibições e sendo disciplinada de segunda à sexta. Aos finais de semana, dava uma relaxada e deu certo. Depois, fui vendo os resultados, entendendo o processo, curtindo e me dedicando mais, tudo no MEU tempo.”

4. Ser disciplinada

“A mudança gera sofrimento a curto prazo, mas a longo prazo ela vai trazer o prazer. A disciplina mostra que abrir mão desse prazer momentâneo é fundamental para alcançar o objetivo a longo prazo. É preciso ter isso muito claro na mente. A mudança vem muito de dentro para fora. O acordo é com você, não é somente com seu nutricionista, nem muito menos com seu personal.

É com você! Ao começar o processo, você já precisa colocar na mesa todos os ônus e bônus que virão e lançar as estratégias para passar por todos eles. Nem sempre é prazeroso, mas a gente não pode fazer somente o que gosta nessa vida. Ter disciplina com você, com seu bem-estar, com sua saúde, com sua melhor versão no espelho é fundamental.”

5. Celebrar

“É preciso ter pequenas metas para conseguir celebrar com maior frequência. Crie suas “metinhas”. Prepare premiações para elas. Celebre sempre que conquistá-las. Seja generosa com você. Essas celebrações vão impulsionar e dar ânimo para continuar no processo.

Exemplos:

- Treinar 4x na semana (não coloque 7, deixe margem para o erro, caso contrário você vai se frustrar ao errar)

- Comer doce somente 2x na semana e não 4x como antes.

- Refrigerante somente no final de semana

- 2l de água por dia

Ao final de 1 semana feita com êxito presentei você com algo que gosta: um passeio, uma massagem, um dia no salão, uma roupa. Ao final de 4 ou 8 semanas, você vai ter conquistado algo maior e seu presente pode ser melhor, também.”

Legenda: “Não foi fácil eliminar 23kg, viver o processo da busca pela massa magra, gostar do que eu vejo no espelho. A gente sempre acaba começando de uma forma errada até a mente entender o caminho correto. Para buscar a nossa melhor versão, é preciso se AMAR muito para não desistir"

Embora saibamos que muitos cientistas, estudiosos da anatomia humana e artistas antigos adotem leis, regras e proporções do corpo perfeito, através da “razão áurea”, para estudos de medidas para o mundo da moda, não é esse o caminho para o corpo perfeito de uma mulher, ok?

A nutricionista Mirella Freire, que inspira mulheres a uma vida mais saudável com simplicidade e sinceridade já diz que o “corpo perfeito não nasce pronto, ele é resultado de cuidados diários, e muita disciplina. Por mais que você tenha uma boa genética, ela não se sustenta sem que haja bons hábitos alimentares e exercícios físicos regulares.”

Legenda: “Lembrando que o corpo perfeito não é aquele da modelo, nem da blogueira fitness, mas sim, um corpo onde tudo funciona em harmonia, todas as funções e órgãos, inclusive o cérebro"

Aprenda mais os cuidados com o corpo para uma vida inteira sugeridos pela nutri:

⁃ Um passo de cada vez

⁃ Corrigir as atitudes e hábitos que nos prejudicam

⁃ Regular nosso sono

⁃ Diminuir o uso de telas e redes sociais

⁃ Tomar sol

⁃ Comer mais do que vem da natureza e abrir menos caixinha / latinhas

⁃ Consumir bebida alcoólica com moderação

⁃ Não fumar!

⁃ Cuidar das nossas relações sociais, familiares e profissionais

⁃ Gerencia nossas emoções cuidando da nossa saúde mental

Viu, aí, SiSi Lovers?

Não existe esse negócio de corpo perfeito que nem daquela sua amiga bem ali acolá! Olhe para você e encaixe na sua realidade.

A felicidade, posso garantir, está no equilíbrio. É viver e conviver dentro de um corpo onde você se sinta bem! Não espere chegar nenhum dia a mais para começar. Hoje já é esse dia perfeito. Coragem!