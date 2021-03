Não tem 'parêa' pra ela: Juliette

A liderança é de Arthur que está to-tal-men-te equivocado!

Elegendo Juliette para o paredão, o novo líder não tem a menor noção que a paraibana está na 31ª posição no ranking mundial de engajamento, superando Kim Kardashian e Camilla Cabelo. Além disso, está “papocando” no Instagram em número de seguidores (já são mais de 16 milhões)!

O paredão de amanhã promete ser épico e a SiSi, que tem sangue nordestino, vai falar dessa mulher cheia de “marra” e autenticidade.

Juliette Freire é de Campina Grande, mas mora em João Pessoa. Filha caçula de uma cabeleireira e de um mecânico é a única dos irmãos com formação universitária. Largou o curso de Medicina para fazer Direito. Estuda para ser delegada e é maquiadora para manter o sustento.

Sagitariana legítima, animada, super verdadeira, tagarela e com linguajar bem regional, a nordestina chegou até o reality pelo grupo pipoca. Aqui vai uma visão bem particular: quando vi essa menina entrar na casa, percebi um brilho diferente e um carisma impactante. Não sei que vou ter razão, “porque tudo pode acontecer, inclusive nada”, né?, mas, sem querer fazer “migué” aqui, ela tem um jeito danado de vencedora.

Pense como Juliette foi sabida: entendendo que o BBB21 era uma das grandes oportunidades da sua vida, tratou logo que organizar com algumas pessoas de sua confiança, a administração das suas redes sociais e entrou para o confinamento. Uma das suas maiores sacadas e boa estratégia de marketing!

Chegando lá, a primeira amizade formada foi com Fiuk que entrou junto com a morena na casa. Ela ficou bem empolgada por estar ao lado de um astro da TV. Rolou algo do tipo amor à primeira vista bem fofinho, mas, com o passar do tempo, a relação entre eles foi ficando esquisita. Afinal, já dizia a música de Caetano: “ninguém de perto é normal.”.

Seguindo os dias, dentro da casa, Juliette tem sido desprezada pela maioria dos participantes e vítima de piadas sobre expressões bem caraterísticas do Nordeste, as quais ela não tem nenhuma cerimônia em falar.

Os brothers, por sua vez, não estão sacando que quem tem raízes e sabe mesmo o que quer nessa vida, assume quem é e valoriza o que tem de mais bonito: o chamego com a sua terra.

O dicionário Juliettês, que é de estimação, já ganhou o coração dos espectadores do BBB21, porque não tem coisa mais divertida e carismática que ver um nordestino usando as expressões, tais como: “ vai te lascar”, “tu não vale nada”, “se tu diz, diz”, “bem poquim”, “dar uma voadora”, “cutuca”. Além disso, também, troca os “dos” por “nos”: comendo – “comeno”, dormindo – “dormino”, etc. E tem, também, alguns palavrões bem assertivos.

É desse jeitinho que nós, nordestinos estamos hoje agoniados com esse paredão, mas doidos para ver o momento do tilintar das fichas caindo na cabecinha dos “brothers” sobreviventes quando souberem quem volta e quem fica na casa mais vigiada do Brasil

Favoritismo e popularidade não tem pareia para Juliette, essa menina do nordeste!

REVELACIÓN

Lu carvalho comentou comigo que a cantora norte-americana Selena Gomez, depois de lançar sua marca de beleza (Rare), está divulgando o seu novo trabalho, REVELACIÓN, o primeiro álbum da sua carreira todo em espanhol lançado na íntegra em março. Aliás, a artista vem preferindo trabalhar apenas com equipes latinas. Observe que o clipe ‘Baila Conmigo’ traz cenas gravadas na Praia da Redonda, em Icapuí. (gravadas em setembro de 2020).

APERTA A REZA!

Estamos nos aproximando da Páscoa e já é uma tradição presentearmos parentes e amigos com ovos de Páscoa. Mas agora, em épocas de pandemia, surgiu a necessidade de rezar com fé por muita gente e uma boa opção para presentear com afeto são os terços personalizados! Confira no instagram da @rsaesplendor

DINÂMICAS

FLORENCE

A cearense Padrya Bucar, guia oficial de Florença e expert em tour personalizados pra pequenos grupos, mesmo em tempos de muitas restrições, mostra que você pode conhecer a cidade sem sair de casa através de visitas virtuais guiadas. Um sucesso!

REINVENÇÃO

A empresária Fernanda Victor não perde um dia sequer e mantém sua produção de roupas íntimas a mil promovendo lives para dar estímulo às vendedoras.

TELETRABALHO

Patrícia Sá Leitão continua atuante na Defensoria Pública. Em casa, a defensora mantém a rotina e a maneira de vestir como se estivesse indo para o trabalho. É isso aí!