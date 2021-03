O comprimento mini dominou as passarelas das últimas semanas de moda internacionais (especialmente a de Milão), garantindo um destaque entre as maiores tendências de outono 2021 e aportando mais modernidade para os looks da meia-estação.

Se você ainda não sabe como aderir a essa nova onda ou não se sente tão confortável para usar roupas curtas, vamos te provar que ele pode surpreender!

As minissaias podem ser tão chiques quanto qualquer outro clássico do seu armário. Abaixo, nós te mostramos quatro formas estilosas e atuais para investir nessa trend e algumas SiSi “lovers” que adotam essa tendência.

Mirella Freire ama essa minissaia de um palmo e meio que, segundo ela, só cabe no corpo dela!

A influencer Manu Castro arrasou com a minissaia jeans clochá.

Gata é pouco! Jaque Maya optou por uma minissaia mais detonada e um estilo mais despojado.

A nutricionista Jana Gradvohl traduz sua leveza em tudo que faz e não abre mão de um toque de modernidade nas composições do seus looks.

A empresária Katherine Bezerra é dona de uma elegância impar e sabe bem como usar peças mini sem perder o seu estilo.

Fê Gurgel é exemplo da geração mais dinâmica e antenada. A empresária é expert em variar peças do seu guarda-roupa super básico e versátil. A minissaia é a queridinha!

Pura energia e alto astral é com Dane Holanda eé a legítima representante de uma mulher surpreendente e feminina: usa minissaia mesmo e arrasa!

A seguidora Lia Terceiro disse que ama minissaia e mandou a foto para nossa coluna para reforçar o time!

A jornalista Ana Kariny também é adepta a minissaia e sabe valorizar a hora e o momento para surpreender. Quem pode, pode!