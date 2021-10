Massagem tântrica possibilita distribuir a energia sexual pelo corpo e ajuda na conexão do casal

Já pensou em experimentar um momento de potência incrível dos sentidos? Pois é esse é o propósito da massagem tântrica que conecta você com o parceiro (a) de forma mais espiritual e consciente, forte e presente. Não ache que é besteira...a hora é agora de você mostrar que uma leitora da SiSi faz a diferença.

Convidamos a turma do Lábios Livres, que está preparando um conteúdo superexclusivo para lançar em outubro no blog delas sobre o tema, para dividir o assunto conosco.

Você já deve ter ouvido falar de massagem tântrica e, provavelmente, também, sobre sua sensualidade. É importante deixar claro que ela não se resume a isso. Para entender o que é massagem tântrica, precisamos primeiro entender o que é o tantra.

O que é tantra?

O Tantra é uma filosofia que surgiu há mais de 5 mil anos, tendo a sua origem pela cultura Drávida, povo que vivia no vale do Rio Indo, onde hoje é conhecido como Paquistão. A palavra Tantra é um termo sânscrito que quer dizer “Uso, Trama, Tecer, Teia”.

É uma palavra composta por duas raízes “Tan” que significa expansão e “Tra” que significa libertação.

Para eles, cada indivíduo deveria ser reverenciado como uma divindade, respeitado e exaltado, principalmente as mulheres, como a própria Deusa Shakti, pelo milagre de gerar outra vida e produzir o alimento para o bebê. Viviam de forma meditativa e acreditavam que nada poderia ser reprimido.

Legenda: Criar hábitos neurais mais saudáveis está entre os benefícios da prática Foto: Arman Novic/ Shutterstock

Como o tantra chegou no ocidente e por qual motivo seu nome está ligado ao sexo?

É importante enfatizar que essa é uma visão limitada e muito superficial de uma filosofia milenar que influenciou muitas práticas espirituais pela história. O sexo faz parte do tantra, mas o tantra não é o sexo. A filosofia foi evoluindo, segmentando-se e, hoje, temos várias vertentes - que incluem, por exemplo, o sexo tântrico e a massagem tântrica.

O tantra chegou nessa fama de apelo sexual nos Estados Unidos na década de 60. Na época, surgiu um movimento chamado Neo Tantra, responsável pela popularização de alguns ensinamentos tântricos, porém “adaptados” para a cultura ocidental, incentivando a visão sexual que o Tantra tem hoje.

E a massagem tântrica, o que é?

Assim como o Tantra não se resume ao sexo, o mesmo ocorre com as massagens tântricas. A atenção aos sentidos e seus estímulos estão presentes nas duas práticas. Por isso, compõem o que chamamos de Tantra. Introduzida no Ocidente por discípulos de OSHO no final do século XX, a massagem tântrica, desde então, é usada para fins terapêuticos.

Dentre seus benefícios estão:

1. Expandir o potencial orgástico do corpo;

2. Ressignificar o sexo para seres humanos;

3. Criar hábitos neurais mais saudáveis;

4. Remover bloqueios sexuais.

De forma mais aprofundada, as massagens possuem níveis.

O nível básico consiste em acordar todos os agentes do corpo através da sensibilidade da pele, o maior órgão do corpo humano. Ela desperta a bioeletricidade do corpo, aqueles "arrepios" repentinos, sabe? Em outro nível, há a massagem nos órgãos sexuais femininos e masculinos, chamados de Yoni Massagem e Lingam Massagem.

O Lingam, em sânscrito significa “coluna de sustentação”, “pênis” e também é chamado de Lingam de Shiva, pelo Deus Hindu, com objetivo de intensificar a vibração do sistema de energia. Yoni, também em sânscrito, significa “portal da vida” ou “vagina”. O toque na Yoni é especial e deve ter diferentes manobras normalmente aplicadas em movimentos masturbatórios. Durante as sessões há relatos de mulheres que têm de 01 a 30 orgamos. Uau!!!

E aí, você já experimentou uma massagem tântrica?