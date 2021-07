Iniciativa cearense ganha prêmio de inovação digital e outras novidades da semana

Íris - Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado ganha prêmio nacional

O Íris | Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará está concorrendo em 13 categorias, coordenado pela competente Jessika Moreira, conquistou o Prêmio Labutantes, iniciativa da rede Conexão Inovação Pública RJ. A inicativa cearense venceu 8 das 13 categorias em que concorria. É um reconhecimento em sua missão de disseminar a cultura de inovação, para acelerar a transformação digital na gestão pública no Estado.

Legenda: Jessika Moreira, coordenadora do Íris - Laboratório de Inovação e Dados Foto: Divulgação

Cadeh Juaçaba mostra universos impossíveis de bandeiras postas à Ponóplia

A Galeria Leonardo Leal (@galerialeonardoleal) inaugura sua programação com a exposição “PANÓPLIA PARADOXO”, uma mostra individual do artista visual cearense Cadeh Juaçaba, além de uma apresentação da produção fotográfica, que evidencia ainda mais suas proposições ficcionais.

Legenda: Cadeh Juaçaba traz a bandeira como elemento central da discussão, em ato de evidenciar o “sintoma” atual de polarização e ambiguidades. Foto: Divulgação

A mostra do artista acontece de 10 de julho a 11 de agosto, das 10h às 16h, de segundas às sextas-feiras, em horários alternativos sob agendamento. A galeria fica na Rua Visconde de Mauá, 1515. Imperdível!!!

Praça do bem, da C. Rolim Engenharia, sedia retorno da Auê Feira Criativa

A Auê Feira Criativa estará de volta, das 16h às 22h, no próximo final de semana (10 e 11 de julho).

Legenda: A Praça do Bem, mantida pela C.Rolim Engenharia, no bairro Cocó, foi escolhida como palco para esse já tradicional encontro de empreendedores locais e criadores, que se reúnem para expor suas peças em Fortaleza. Foto: Divulgação

O objetivo é incentivar o comércio alternativo local e a economia criativa. Ao todo, serão 40 expositores unindo gastronomia, moda, artesanato, música e lazer num só lugar. Por ser um espaço privado, será possível manter o controle da movimentação de pessoas no local. A entrada será gratuita e só permitida mediante o uso de máscara. Todos os demais protocolos de segurança sanitária serão seguidos.

Neuma Figueiredo revela inspiração para CCC 22° edição

A 22ª Edição acontece de 7 de outubro a 28 de novembro em seu formato original e em local exclusivo no bairro Meireles, na Av. Rui Barbosa nº 901, na casa tradicional da família Boris.

Legenda: A residência do sr. Philippe Boris e sra. Risa Boris tem área total de 2.500m² com 800m² de área construída, projetado pelo arquiteto Reginaldo Rangel e construído entre os anos de 1973 e 1974. Foto: Divulgação

A inspiração para o conceito traz o desafio de criar ambientes que reflitam sobre as reais necessidades, sobretudo pelo evidente desejo de retorno às origens, de buscar na ancestralidade e no necessário equilíbrio entre passado e futuro. Os arquitetos, designers e paisagistas devem criar com afetividade a nova identidade do morar.

Ceart inaugura novo espaço no Aeroporto Internacional Pinto Martins

Localizado na área de embarque e desembarque doméstico, a venda de artesanato funcionará diariamente, das 10h às 20h.

Legenda: Produtos dos artesãos cearenses que terão a oportunidade de vender muito mais do artesanato cearense: expor e divulgar a história viva do Ceará Foto: Divulgação

O estabelecimento reforça a apresentação do artesanato cearense para o mundo, com mais de 2.500 peças de artesãos de todo Ceará, em uma área de 53m². Passageiros domésticos poderão encontrar uma seleção atrativa de produtos regionais do Ceará.

Prazer & Saber sem fronteiras

Em julho, a UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS ON-LINE em parceria com o Projeto Internacional “Saber e Prazer”, traz uma experiência incrível: DESVENDANDO LEONARDO DA VINCI.

Foto: Divulgação

O projeto contempla um grupo de guias internacionais, conferencistas e professores de história que com os recursos da tecnologia, vão compartilhar uma vivência única de aprendizado. A “viagem” será nos dias 22 e 23 de julho, entre Itália e França, para conhecer não somente as obras, mas, também, a trajetória de vida e personalidade do grande gênio da arte, Leonardo Da Vinci. Informações: (85) 98202-3297.

Projeto Fada Madrinha decide manter doações aos animais durante o mês de julho

O Projeto Fada Madrinha composto por servidoras do TRT/Ce da 7ª Região, em mais uma ação social, decidiu manter a arrecadação de rações, medicamentos ou quaisquer itens veterinários até o final de julho diante da necessidade da instituição.

Legenda: A ONG Santuário Coisas Lindas, que abriga animais abandonados, foi a instituição beneficiada da arrecadação Foto: Divulgação

Os ex-estagiários da Justiça do Trabalho do Ceará puderam vivenciar uma manhã de voluntariado, além de conhecerem o trabalho da ONG junto aos animais em situação de risco juntamente com integrantes do Projeto Fada Madrinha que encaminhou para o Santuário as doações arrecadadas através de campanha junto a magistrados, servidores e demais simpatizantes da causa animal.

Projeto Cultivando Talentos abre inscrições para curso de formação em música

A Fundação Beto Studart de Incentivo ao Talento em parceria com o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno abre 50 vagas para adolescentes e jovens de 14 a 20 anos, residentes em Fortaleza e Região Metropolitana e que estudam ou tenham concluído os estudos em Escola da Rede Pública de Ensino. Mais informações no Edital do processo seletivo conforme link.

Inscrições abertas para a missão Web Summit Lisboa 2021

Missão de negócios e inovação acontece de 30 de outubro a 6 de novembro.

Foto: Divulgação

A 5ª edição da Missão Web Summit Lisboa que acontece em 2021 será uma viagem de uma semana a Lisboa, com imersão em empreendedorismo, inovação e tecnologia, além de visitas técnicas a startups portuguesas, encontros com investidores, palestras, bate-papos e oportunidades únicas de networking de negócios. Apoiada pela Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, as vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site.