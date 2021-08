Histórias do Pessoa do Ceará, educação em sobral e outras novidades da semana

Isabel Lustosa retorna a Fortaleza para participar de documentário e revela novidades

Quem chega a Fortaleza no próximo dia 26 é a escritora Isabel Lustosa, amiga da coluna. Ela vem prestar depoimento sobre os nossos “loucos anos 1970”, para o documentário que o jornalista Nirton Venâncio está produzindo sobre o Pessoal do Ceará

Isabel aproveita a viagem para dar o pontapé inicial nos preparativos para as homenagens ao seu irmão, Lustosa da Costa. Ano que vem farão dez anos da morte desse importante escritor cearense que dá nome à Biblioteca de Sobral, cidade que é o tema principal de sua vasta obra. Muitas novidades virão por aí.

Reforço na importância da diversidade e da inclusão

Com o objetivo de trazer debates e reflexões internas para os colaboradores e parceiros, a marca de sorvetes Frosty lançou o Comitê de Diversidade e Inclusão

Dentro da nova atividade serão tratados temas como gordofobia, feminismo, machismo, ideologias religiosas, de gênero e raça, além da valorização da mulher em cargos de gestão, através de atividades e palestras que passarão a compor o calendário da empresa.

Inauguração em Sobral

O empresário Igor Queiroz Barroso esteve em Sobral a convite do prefeito Ivo Gomes para a inauguração do Centro de Educação Infantil (CEI) Dona Raimunda Olga Monte Barroso, que leva o nome da avó paterna do empresário

Legenda: Momento de descerramento da placa Foto: Divulgação

O equipamento faz parte do programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana, que também esteve presente, ao lado da vice-governadora Izolda Cela.

Elmo para pós-Covid-19

A Esmaltec, em parceria com a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (ASSOBRAFIR), reuniu as estrelas da fisioterapia, Betina Santos, Gabriela Carvalho, Débora Arnaud e Socorro Quintino, para debater o uso prático do Elmo em pacientes com insuficiência respiratória secundária à COVID-19. Os momentos acontecerão sempre às terças-feiras, nos dias 24 e 31 de agosto, de modo online e gratuito.

Institiuto Vando Figueiredo inicia suas atividades e já emplaca obra do artista no mercado NFT

O primeiro do cenário das artes plásticas local a desbravar o mundo do Blockchain será Vando Figueiredo. Uma pintura criada pelo artista plástico e visual terá a certificação digital que está movimentando os leilões de arte pelo mundo, em formato NFT (token não substituível, em tradução livre)

Legenda: Quem conseguir arrematar a criação de Vando Figueiredo em formato NFT, poderá levar, caso queira, a obra em seu formato físico, se o comprador assim decidir Foto: Divulgação

A ideia vem como um primeiro ato de atuação do Instituto Vando Figueiredo, recentemente criado, que, dentre suas várias missões institucionais, está a de universalizar a arte do artista que leva o seu nome.

Max Perlingeiro lança preview de mostra de Lygia Clarck para colecionadores no Rio de Janeiro

No dia 23 de agosto, o marchand Max Perlingeiro lança, na sede da Pinakotheke Cultural, em Botafogo, RJ, a mostra Lygia Clark (1920-1988) 100 anos, em conjunto com a associação cultural O Mundo de Lygia Clarck

Legenda: Max passou um ano pesquisando toda a obra de Lygia Clarck para a seleção das peças da exposição Foto: Divulgação

A exposição da artista mineira, de formação burguesa, que não mediu esforços para se libertar e que, quando chegou ao Rio, foi orientada por Burle Marx, é gratuita, mediante agendamento, com data de encerramento em 09 de outubro na capital fluminense.

Sangue Nosso apresenta exposição fotográfica gratuita e realiza campanha de arrecadação de itens de higiene menstrual

De 16 a 31 de agosto, a comunidade “Sangue Nosso! Está com uma exposição fotográfica que tem como objetivo trazer à tona a discussão de forma natural da menstruação, chamando atenção do público quanto aos dados oficiais que traduzem a gravidade da pobreza menstrual no Brasil, promovendo a conscientização sobre o tema

Legenda: A publicitária Larissa Maia é a fundadora da comunidade @sanguenosso desde novembro de 2020 e ajuda pessoas que menstruam e que estão nas ruas e em vulnerabilidade social Foto: Arquivo pessoal

A exposição tem acesso gratuito, no horário de funcionamento do shopping RioMar Fortaleza, no Piso L2. Além das fotos, no local é disponibilizada uma urna coletora para entrega, em qualquer quantidade, dos itens que fazem parte do kit.

Museu da Fotografia Fortaleza lança o "Museu em Rede"

Com o objetivo de difundir a fotografia, o Museu da Fotografia Fortaleza transpõe os limites da capital e viaja pelo interior do Ceará para disseminar e incentivar a arte através de monitoria formativa nas localidades de Caucaia, Cedro, Guaramiranga, Itapajé, Orós e Sobral

Legenda: Imagem da área interna do Museu da Fotografia Fortaleza Foto: Tomaz Maranhão

Por meio de monitores formados e do material disponibilizado pelo MFF em cada cidade, o público terá oportunidade de receber instruções de fotografia, além da possibilidade de realizar uma visita ao Museu da Fotografia Fortaleza por meio de realidade virtual. Veja as instituições parceiras acessando o site e participe!

C. Rolim Engenharia adere à Agenda 2030 da ONU para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável

Com o objetivo de contribuir com os impactos positivos e a diminuição dos problemas socioambientais, através da construção de moradias e cidades cada vez mais sustentáveis, a C. Rolim Engenharia assinou a adesão à Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU): um plano de ação global que estabelece os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), por meio dos quais visa-se a construção de um mundo mais justo, próspero, sustentável e igualitário até o ano de 2030. A coalizão reúne organizações representativas da sociedade civil, governos, setor privado e academia para mobilizar e propor meios de implementação efetivos para essa agenda.

Coaph Saúde proporciona apoio às cooperadas que sofrem violência doméstica

Visando a conscientização de um tema tão importante como a violência doméstica, a Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar (COAPH) proporciona para suas cooperadas, que sofrem ou sofreram com algum tipo de violência doméstica, apoio tanto psicológico como jurídico.

As mulheres contam com atendimento de três profissionais: assistente social, psicóloga e advogada, todas do sexo feminino, que estão disponíveis para receber, orientar, acompanhar e encaminhar todas as cooperadas.