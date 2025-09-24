Grupo Edson Queiroz entrega Troféu Sereia de Ouro nesta sexta-feira (26)

O Grupo Edson Queiroz realiza, nesta sexta-feira (26), a cerimônia de entrega do Troféu Sereia de Ouro, comenda que homenageia personalidades de destaque no desenvolvimento do Ceará. A solenidade será realizada a partir das 20h, no Ideal Clube, em Fortaleza, e deve reunir cerca de 900 convidados.

Em sua 52ª edição, o Sereia de Ouro presta tributo, neste ano, a quatro nomes de referência em suas áreas de atuação: Adriana Costa e Forti (médica e pesquisadora), Guiomar Marinho (artista), Oto de Sá Cavalcante (empresário) e Tasso Jereissati (político e empresário). A honraria foi criada em 1971 pelo Chanceler Edson Queiroz e, desde então, já reconheceu 209 personalidades nas áreas de Medicina, Artes, Direito, Educação, Economia e Serviços Públicos.

Em 2025, ano do centenário de nascimento de Edson Queiroz, a cerimônia retorna ao Salão Nobre do Ideal Clube — que leva o nome do fundador — e reforça o legado de valorização das trajetórias que impulsionam o progresso do estado.

A transmissão ao vivo será feita pela TV Diário, com cobertura especial do Diário do Nordeste e da TV Verdes Mares. Ao longo da semana, o jornal publica conteúdos especiais com as histórias dos homenageados e seus impactos na sociedade cearense.