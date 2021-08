Fique por dentro das novidades da semana selecionadas pela coluna

A publicitária Arenusa Barros Goulart assumiu o cargo de gerente de marketing do Sistema Verdes Mares (SVM). A profissional vai trabalhar no posicionamento do SVM no mercado, apoiando, estrategicamente, a área de programação e de jornalismo, colaborando ainda com entregas e propósitos relevantes à sociedade.

Arenusa Goulart já liderou equipes de planejamento, marketing, design, desenvolvimento front end, SEO, mídias sociais e comercial e atuou na Unidade de Negócios Digitais do Grupo Jaime, um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, afiliado à Globo nos estados de Goiás e Tocantins. Outro campo de atuação foi junto na Unidade de Negócios Digitais do Grupo de Comunicação O Povo. Seja bem-vinda!

EXPOSIÇÃO CANGACEIRINHOS ESTÁ ABERTA PARA VISITAÇÃO

Legenda: O artista Dias Brasil ladeado por Carol Costa e Silva e Montiele Arruda

Na abertura da exposição do artista plástico Dias Brasil, “Os Cangaceirinhos”, que acontece no Bleecker Café (Rua Silva Paulet, 1281 – Aldeota), nomes como Carol Costa e Silva do Ceará e Montiele Arruda, foram prestigiar a mostra.

IGOR QUEIROZ DOA MIL BÍBLIAS A PROJETO DE REINSERÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

O empresário Igor Queiroz Barroso doou mil bíblias ao Projeto Livro Aberto, da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). A iniciativa foi uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (SENAI-CE), com o objetivo de reforçar políticas de ressocialização de pessoas privadas de liberdade. As escrituras religiosas foram entregues ao secretário, Luis Mauro Albuquerque, durante solenidade na Casa da Indústria, com a presença do presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, que intermediou a doação de livros entre as instituições.

FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS PORTUGUESAS DE COMÉRCIO NO BRASIL PARTICIPA DA REABERTURA DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa de quatro dias no Brasil foi celebrada pela comunidade portuguesa.

Legenda: Na foto, junto com o governante de Portugal, estão Armando Abreu, presidente da FCPCB (à direita na imagem) e Nuno Rebelo (à esquerda na imagem), vice-presidente da entidade no Brasil e filho do presidente português.

Uma comitiva da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil participou de encontros e eventos estratégicos junto com o presidente. O ponto alto da agenda foi a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, após incêndio em 2015.

FÓRUM TRABALHISTA E OAB/CE PREPARAM ESTRUTURA PARA AUDIÊNCIAS TELEPRESENCIAIS

A presidente do TRT Ceará, Des. Regina Glaucia, juntamente com o Presidente da OAB/CE, Erinaldo Dantas, estiveram nas instalações do Fórum Autran Nunes para anunciar boas novas.

Legenda: Desembargadora presidente Regina Gláucia e Erinaldo Dantas, Presidente da OAB/CE

A novidade é que, em breve, a OAB/CE vai instalar um novo equipamento para a Advocacia Trabalhista: cabines para audiências tele presenciais. Foi revelado, também, que terá um espaço para que as advogadas lactantes possam amamentar.

ESPAÇO DE vivências E OPORTUNIDADES É A NOVIDADE ANUNCIADA PELA OAB/CE NO DIA DA ADVOCACIA.

Atento às mudanças no mercado de trabalho, o Presidente da OAB/CE, Erinaldo Dantas, anunciou na manhã desta quarta-feira, 11, dia da advocacia, que a antiga sede da instituição será transformada em uma central de coworking.

Legenda: A central funcionará na Rua Lívio Barreto, no bairro do Dionísio Torres