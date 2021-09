Espaço do cidadão, Loja da CeArt será reinaugurada nesta quinta (23)

Uma ótima notícia para o artesanato cearense!

Espaço de referência da produção artesanal do nosso Estado, a Loja CeArt da Praça Luiza Távora passou por uma completa repaginação e será reinaugurada, nesta quinta-feira (23), às 17h, com as presenças do governador Camilo Santana e da primeira-dama Onélia Santana.

Os artesãos cearenses terão seu trabalho disponível para o público no novo espaço, que ampliará os canais de vendas, além de expor e divulgar a nossa história viva, contemplada no artesanato. Também foi efetuada a reforma da fonte e do vagão, e construída uma nova pista de skate. A reinauguração da unidade da CeArt vem coroar um forte trabalho de modernização da política de artesanato.