Dicas preciosas para sair bem nas suas selfies

Fenômeno popularizado pelas redes sociais depois da chegada das câmeras de celulares, na verdade, a primeira vez que uma selfie foi tirada aconteceu em 1839. O químico americano, Robert Cornelius, fez seu autorretrato depois de montar a câmera fotográfica, remover a tampa da lente, correr para a frente da máquina e disparar o registro.

Na era dos influenciadores digitais, uma boa selfie é fundamental para quem utiliza as redes sociais para o trabalho, já que pode tornar-se lucrativo investir na criação de conteúdo ou no marketing pessoal.

Por isso, resolvemos pegar dicas com Renata Parahyba, empresária, Synara Leal, influencer e curadora de artesanato de charme e com o nosso expert, o fotógrafo da SiSi, LC Moreira, para que as próximas selfies saiam perfeitas!

Renata Parahyba

Legenda: Luz natural , filtro e meu melhor ângulo… além da paisagem linda do fundo! Foto: Arquivo pessoal

Renata Parahyba fez uma selfie com luz natural, um bom filtro, melhor ângulo e uma linda paisagem no fundo! Certeira!

✅ luz;

✅ seu melhor ângulo;

✅um filtro para amenizar as imperfeições (do rosto) .

“Agora, as selfies feitas usando o espelho, uso, além das dicas acima, para pegar o corpo todo, gosto de tirar de cima para baixo: emagrece a silhueta.”

Synara Leal

Foto: Arquivo pessoal

A influencer que sempre dribla a gravidade e deixa qualquer um de queixo caído com a sua boa forma, faz fotos incríveis no seu instagram.

As dicas que compartilhou foram:

✅Não esquecer de limpar a câmera, porque sempre está suja!

✅Gosto de tirar na altura do rosto;

✅ Luz natural que não tem erro, a pele sempre fica linda!

LC Moreira

LC Moreira reforça as dicas de nossas SiSi Lovers e conta outros truques:

✅ Nunca fique de frente para a câmera! Rotacionar levemente o corpo para a diagonal, bem como o rosto, também! Escolha o seu lado do rosto melhor para o ângulo da foto;

✅ Se a mulher estiver com roupas sem mangas, que não cubram os braços ou antebraços, colocar uma das mãos na cintura para fazer um ângulo melhor e parecer mais magra;

✅ As fotos devem ser tiradas sempre de cima para baixo! Além de alongar, fica mais elegante e tira aquela papada, entre o queixo e o pescoço, que ninguém gosta!

✅ Selfie na horizontal consegue ampliar cenário! Lembra daquela selfie famosa do Oscar quando Ellen Degeneres rodeada de estrelas de Hollywood c e batida por Bradley Cooper?

Legenda: Selfie mais compartilhada da história do Twitter Foto: Reprodução

✅ Nunca fique embaixo de uma luz. Ela achata e faz sombras no rosto indesejadas. A luz natural de frente, rende boas fotos.

✅ Foto contraluz só se for para ficar escura e com contorno, propositadamente.

✅ Por fim, uma dica superlegal para melhorar a iluminação é sua TV como Ring light. No YouTube estão cheios de vídeos que foram feitos, exclusivamente, para isso: é só transmitir a imagem no aparelho.

Se “uma imagem vale mais que mil palavras”, é nas redes sociais que as pessoas, atualmente, começam a te conhecer. Portanto, não “titubeie” e faça sucesso na hora de fazer sua selfie e postar suas fotos!