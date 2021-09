Destaque cearense na equitação, solidariedade e outras novidades da semana

EQUIPE CEARENSE GARANTE PÓDIO BRASILEIRO NA EQUITAÇÃO

Em Brasília, no último fim de semana, a equipe cearense de equitação garantiu o terceiro lugar geral no Campeonato Brasileiro de amadores.

Chefiada por Anderlei Tonon Rodrigues, a equipe contou com por Heraldo Falcão, Maria Luiza Santiago Miranda, Victoria Erel e Sarah Erel. Essa, além do prêmio com a equipe, conquistou o quinto lugar individual.

Legenda: A amazona Sarah Erel com os pais, Haim e Sophia, e a irmã, Victoria Erel. Foto: Divulgação

Doe de Coração

Unifor homenageia profissionais na área de transplantes no lançamento da campanha Doe de Coração. O evento será marcado por uma live, às 10 horas, nas redes da universidade.

Legenda: Lia Brasil é diretora do Centro de Ciências da Saúde da Unifor Foto: Ares Soares

A live terá participação da professora de Medicina da Unifor e coordenadora do Doe de Coração 2021, a nefrologista Janaína Ramalho; do professor de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) e presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), o hepatologista Huygens Garcia; e do presidente da Associação Brasileira de Transplantados (ABTx), o gastroenterologista Edson Arakaki. A mediação será da jornalista Taís Lopes que, também, apresentará os nomes dos profissionais homenageados. A transmissão será pelas redes sociais da Unifor e TV Unifor (181 NET).

2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA COZINHAS SOCIAIS ABRE EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO

O Governo do Ceará lançou o edital do processo seletivo da 2ª edição do programa Cozinhas Sociais em solenidade virtual transmitida pelas redes sociais do Governo do Ceará.

Legenda: A formação visa apoiar dez instituições que já realizam trabalhos sociais em comunidades vulneráveis Foto: Ariel Gomes

A iniciativa é realizada pelo Estado, por meio da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, instituição da Secretaria da Cultura do Estado Ceará (Secult), gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), e o Mais Nutrição, ação do Programa Mais Infância Ceará. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas somente no site do Mapa Cultural até 7 de setembro de 2021.

BRANCA MOURÃO DESAFIVELA MALAS EM ANGRA DOS REIS

A decoradora Branca Mourão viajou para Angra dos Reis com o marido Racine e um grupo de amigos para um final de semana de pesquisas de mercado e relaxamento, também!

Legenda: Rafa Gualberto foi quem cuidou de todo o styling de Branca durante a viagem, que está com o visual repaginado Foto: Divulgação

PESQUISA DA PROFESSORA DANIELLE PORTO É DESTAQUE EM CONGRESSO

Pesquisa sobre “Inovação, sustentabilidade e desempenho econômico-financeiro” de coautoria da professora Danielle Porto foi selecionada como a melhor da categoria Contabilidade e Desenvolvimento Sustentável (CDS), no Congresso de Ciências Contábeis e Atuariais da Paraíba realizado em agosto deste ano.

Legenda: Danielle Porto é professora da Faculdade CDL Foto: Divulgção

A pesquisa demonstrou os melhores resultados obtidos por empresas que decidiram investir em inovação e adotaram práticas de sustentabilidade de forma persistente. O resultado foi comprovado através dos indicadores como Lucro por Ação, ROE, ROA e Margem Líquida.