Descubra qual é o fim do bigode chinês e código de barras

Hoje, convidamos o Dr. Haim Erel, cirurgião plástico, que há mais de 30 anos trabalha nessa área de estética com segurança e experiência e tem uma das clínicas mais frequentada por mulheres, para esclarecer sobre o assunto do famoso bigode chinês e do código de barra!

Legenda: Dr. Haim Erel cirurgião plástico há mais de 30 anos Foto: Divulgação

Bigode Chinês

Ao contrário de que muitos pensam, o conhecido “bigode chinês” não é aquela depressão que desce do canto do nariz para a boca, mas, sim, do canto labial para a região do mento (queixo).

Está alteração é causada pela perda do coxim gorduroso sub muscular da face, o que causa a queda da pele e o aparecimento das depressões.

É claro que tudo isso acontece pelo processo natural de envelhecimento da pele, mas que, também, pode ser acelerada com alguns hábitos de rotina, tais como: exposição prolongada ao sol, alimentação desbalanceada, poluição, noites mal dormidas, consumo de álcool, fumo, dentre outros.

Como tratamento, dependendo do caso, podem ser adotados do preenchimento ácido hialurônico aos bio estimuladores chegando, até, a cirurgia da face.

Código de Barras

É aumento da distância entre o nariz e o lábio (pela gravidade) o afinamento da pele (pela idade) e pelos movimentos repetitivos dos lábios fazendo o “bico”.

As mulheres são mais atingidas que os homens que tem a pele mais grossa e uma mímica é diferente.

Como tratamento são indicados, dependendo do caso:

1) a utilização de botox para minimizar a força muscular;

2) ou, o uso do ácido hialurônico, para preencher as depressões;

3) ou, os fios de pdo, para estimular o colágeno;

4) ou, até a possibilidade cirúrgica para a diminuição da distância entre o labio superior e o nariz, o lip lift, que proporcionará um aspecto mais jovial para a região.