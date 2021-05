Descubra os melhores aplicativos para facilitar a vida das mulheres

Mesmo que você não seja a “louca da tecnologia” (entusiasta da tecnologia), pode ir além dos aplicativos de mensagens e redes sociais e dar mais funções para esse objeto que já não sai das nossas vidas: o smartphone.

Você sabia que os criadores de aplicativos e softwares têm desenvolvido muitas soluções só para mulheres? Segurança e saúde da mulher estão na pauta! Multifacetadas por natureza, cada aplicativo atende interesses ou desafios de uma mulher dona de si e que pode ter um aplicativo para chamar de “seu”.

Janaina Oleinik Rosa (@janaoleinikrosa), mestre em informática pela PUC-Rio e fundadora de uma startup que desenvolve soluções inteligentes para empresas, dá todas as dicas de aplicativos que facilitam a vida da mulher moderna. Tem mais de 20 anos de experiência nacional e internacional na área de Tecnologia da Informação. Foi pesquisadora na École Polytechnique Fédérale de Lausanne na Suíça. Fundou em 2013 a Nex2me, uma startup que desenvolve soluções de inteligência artificial para empresas.

Legenda: Janaina Oleinik Rosa dá todas as dicas de aplicativos que facilitam a vida da mulher moderna. Foto: Divulgação

Segurança

Para círculos de apoio, para o transporte, denúncia de abusos

CIRCLE6

Adicione 6 contatos para chamar de forma automática em caso de urgência. Somente para Android.

LADY DRIVER

Foto: Reprodução

Chame a sua motorista! Segurança para você e para ela. Está chegando em Fortaleza em Junho.

MALALAI

Foto: Reprodução

Funciona como o Waze, e você pode ver os lugares inseguros (com pouca luz, pouco movimento) que terá que enfrentar no seu caminho e escolher as melhores opções.

Saúde Feminina

Se você tem ciclos menstruais, quer controlar a ovulação.

CLUE, FLO

Crie seu calendário, monitore sua ovulação, interprete os sintomas.

Foto: Reprodução

MYPILL

Não esqueça de tomar a pílula nunca mais!

Organização e Planejamento

Criar listas de tarefas, organizar fotos, organizar conteúdos.

MICROSOFT TO DO

Foto: Reprodução

O queridinho Wunderlist agora tem outro nome, mas é uma mão na roda para fazer lista de compras, de atividades e não esquecer de nada.

POCKET

Aquele podcast que você não consegue ouvir agora, o site com dicas que quer passar para a amiga depois, aquele artigo fantástico. Guarde todos os links no Pocket e não perca seus conteúdos favoritos.

Finanças

Foto: Reprodução

MOBILLS

O Mobills é um aplicativo para mulheres que desejam controlar seus gastos de maneira rápida e fácil. Com o app é possível controlar cartões de crédito; saber exatamente para onde o dinheiro está indo; além de poder planejar seus gastos mensais, estimando metas de quanto do seu orçamento poderá ser gasto. E foi desenvolvido aqui no Ceará.

Encontros

Tem um mundo além do Tinder.

Foto: Reprodução

BUMBLE

Namoro, amizade ou network. Explore o Bumble e ainda dê uma força a uma mulher. O Bumble foi criado por Whitney Wolfe, que acaba de se tornar a bilionária mais jovem do mundo (não herdeira).

Entretenimento

CHESS

Porque você também ficou com vontade de jogar xadrez depois de assistir “O Gambito da Rainha”, não?

DOTS

Sobrou um tempinho? Junte os pontos. Alerta: é viciante

Foto: Reprodução

RUNPEE

Para você que não vê a hora de voltar aos cinemas mas não gosta de perder nadinha do filme, se liga no RunPee, e você poderá dar um pulo no banheiro, se for preciso, nos momentos que o aplicativo indicar para não perder o melhor da história.

Dicas de como escolher

A lista não é extensa, mas é popular. Não tenha medo de explorar os aplicativos e encontre o que for mais funcional para você. Instale, teste. Não gostou? Apague e vá para o próximo da lista. Só tem em inglês? E por que não adicionar esse desafio? Nada que um pulo no Google tradutor não resolva.

Indo além: um assistente só para mim

Você já deve ter ouvido falar e até já deve ter falado com ela, mas como a gente acredita demais em autoconhecimento: “Alexa, me diga, quem é você?".

A Alexa é tudo isso. Em termos técnicos, a Alexa é um software de inteligência artificial que pode tocar músicas, buscar informações sobre o clima ou qualquer outro assunto e pode até se tornar o controle da sua casa inteligente e se conectar a outros objetos como TV, câmeras de segurança e até o seu carro e suas chaves, se estas tiverem um dispositivo de localização. E faz tudo isso por comando de voz. Um microfone inteligente, ou mais de um (smart speakers) capta a sua voz, a Alexa interpreta o seu comando e parte para ação retornando o que foi pedido. Essa solução faz parte da plataforma Amazon Serviços de voz e você pode encontrá-la em vários dispositivos disponíveis no site da Amazon ou em lojas de tecnologia da cidade. O mais popular é o Echo Dot, que já está na sua 4ª geração que custa algo em torno de R $380. Outros tem também funções visuais, tais como: Eco Show que você encontra por R$1.800.

E por que você poderia querer uma Alexa?

Se você não é do grupo dos Inovadores ou pioneira na adoção de tecnologia (early adopter) mas está considerando a compra de um dispositivo com o serviços da Alexa, e ainda tem alguma dúvida, seguem 7 exemplos da Alexa no seu dia a dia, além do que já falamos:

1. Você pode ver um resumo das notícias do dia. Você cria o seu briefing e já sai de casa atualizada.

2. Você pode encerrar a discussão do almoço de domingo em família checando qualquer fato com ela.

3. Você pode brincar e fazer um quiz com as crianças ou amigos. A Alexa dará o veredito.

4. Garantir que a sua preparação na cozinha saia sem erros. Está com dúvidas de qual é a medida de uma xícara em mililitros? Peça para a Alexa avisar o horário de desligar o forno que está assando aquele bolo.

5. Acabou de ver a dica de um livro no instagram, pede para a Alexa comprar na Amazon para você.

6. Você pode pedir para ela marcar um intervalo de um minuto para você caprichar na prancha abdominal

7. Ela pode acordar você às 6h da manhã com uma música animada para começar o seu dia.

Se a Alexa já faz parte do teu dia a dia, e você quer passar para um nível mais avançado, configure outras habilidades (Skills) da Alexa. Uma opção é utilizar o aplicativo para smart phone da própria Alexa, o Amazon Alexa que vai te ajudar a fazer todas as configurações no seu dispositivo. E você pode continuar integrando com seu aplicativo de transporte como o Uber, o Hue da Phillips para controlar as luzes da sua casa, o Any.do, que integra suas listas de atividades. E tem Skills habilitadas somente para o Brasil como canais de notícias, conteúdo infantil, entre outros. As Skills são organizadas por categorias como produtividade, casa inteligente, compras, etc. Para saber mais, pergunte para a própria Alexa: “Alexa, descobrir Skills” .

Mas, quando você não estiver a fim de um bate papo com a Alexa, lembre-se de desligar o microfone e a câmera, se o seu dispositivo conta com uma.