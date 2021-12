Carta de despedida para você

Querido 2021,

Quando você chegou eu estava tão animada, tão cheia de sonhos e planos para uma capricorniana super pé no chão. Sinceramente, não me reconheci!

Abri a porta dos seu ano e entrei com o pé direito, de verde (a cor da esperança), na cidade maravilhosa.

Legenda: Cidade marvilhosa Foto: Jeritza Gurgel

Recebi um presente imenso, com um grande laço. Dentro dele, tinham várias caixinhas contendo, cada uma, uma experiência. Uau!

Meus olhos brilharam! Adoro ganhar presentes e parecia ser algo bem especial pela “cara” da embalagem.

Hoje, já no final dos seus dias, pergunto-me: como pude estar tão envolvida que não acionei o sinal amarelo, uma característica do meu padrão capricorniano?

Logo no comecinho de janeiro, havia previsto uma reunião com a família para comemorar meu aniversário e, na semana seguinte, os 15 anos dos gêmeos. Tudo cancelado. Meu marido foi o único contaminado com a COVID.

Legenda: Aniversário no comecinho de janeiro sem festa Foto: Jeritza Gurgel

Ok, vamos em frente. Fazemos anos, todos os anos. Sem abalos e nem comprometimentos, seguimos 2021 com saúde, que é o mais importante da vida.

Depois, desembalando mais um presente, deparei-me com situações desconfortantes, inacreditáveis e sérias, onde só havia visto relatos em teses do meu ramo de atuação.

Atuar em algumas histórias, fez-me vivenciar situações que me deparo como militante da área jurídica.

Respirar, pensar, munir-me de provas, trabalhar, ser gentil e enfrentar o desafio, serviram-me para o desmonte de estratégias de pequenez.

Vida que segue! O final de um processo é saber quem é quem, onde pisa e com quem chama para o “play”.

A minha verdade foi a minha melhor fortaleza, porque o vitimismo nunca fez parte de mim.

Não culpo você por ter colocado um presente tão lindo na minha frente e ter ativado, somente, a minha consciência infantil achando que, ali, tinha um presente sem encaixes.

Nos times dos adultos, esses presentes com jogos custam caro, porque para poder ter a competência para entender as regras da "brincadeira" é tanto perrengue que quando descobre o caminho certinho, você está é morta de cansada.

Outro passo tem que ser dado. Quem está de fora percebe a glória!

Agora, 2021, abro a minha última caixinha após experimentar alguns momentos. Gostaria de te agradecer pela oportunidade de você ter me dado as “boas-vindas ao novo mundo” repleto de um tribunal implacável para tudo.

Nessa retrospectiva, percebi-me fortalecida para suas mensagens. Fiz opções e sabia que era a dona das minhas consequências. Se era para ajustar, ajustei. Se era para ser, fui. Se não era, não fui, mas pode ser que seja, porque coragem é algo que não me falta!

Uma coisa boa que você deixou em mim foi aguçar meus sentidos! Tudo parecia ter sentido. Como percebi-me aflorada, tanto para o outros, como para a profissão, como para mim. Cara, 2021, foi incrível! Você foi um grande professor.

Senti sua protação do mundo com esse poder de tornar-me mais perceptiva. Foste generoso quando me fez abrir os olhos para muitas coisas, entender mensagem subliminares, notar que, mesmo diante de vaidades exacerbadas e mascaradas, pude contornar com firmeza.

Legenda: Vamos à 2022 Foto: Jeritza Gurgel

Muito obrigada. Lá vou eu para 2022 grata a você e com um andar construído em mim.

Tchau, 2021! Vou ser de corpo e alma, seguir em frente para que em 2022 com a finalidade de que possa estar, onde estiver, por inteira, com todos os cuidados para ter saúde, com coragem para desvirar tudo de novo e abraçar um monte de gente levando minhas melhores energias do bem, do jeito que gosto.

Como dizia Carlos Drummond de Andrade: “ser é uma ciência delicada feita de pequenas observações do cotidiano, dentro e fora da gente. Se não executarmos essas observações, não chegamos a ser: apenas estamos, e desaparecemos.”

Portanto, gente, independentemente de ser um novo ano, perceba o seu cotidiano e veja você, de dentro pra fora!

Dominguemos, Amém!