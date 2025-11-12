CAPTEI:Lideranças da indústria cearense prestigiam aniversário de Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha

A cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) recebeu, na tarde de sexta-feira (7), expressivos nomes da indústria, além de representantes da política e do Judiciário cearense para um momento de celebração.

Legenda: Aniversário de Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha Foto: Fiec

O evento homenageou os aniversariantes do mês, Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, e Edgar Gadelha, diretor Financeiro da instituição, que também preside o Sindcarnaúba-CE e o Centro Industrial do Ceará (CIC).

Em clima de amizade e reconhecimento, a comemoração destacou a trajetória e a contribuição dos homenageados para o fortalecimento do setor produtivo e para o desenvolvimento econômico do Ceará.

Veja nas fotos:

