Captei: XV da Clarinha

Maria Clara Borges fez 15 anos. Augusto e Luciana Borges fizeram uma linda festa ao ar livre, na Lagoa do Uruaú, no último sábado (24), onde receberam os convidados (todos testados e com apresentação do cartão de vacinação) com toda segurança que o momento exige.

A festa foi organizada pela Celebre! e contou com a animação do DJ André Guerreiro, as bandas de Diego Facó e São 2, além da atração especial Natanzinho.

Uma homenagem ao avô, Augusto Borges, que partiu recentemente, foi prestada pela neta, por ser um sonho do comunicador estar presente nos seus 15 anos.

Veja as fotos captadas por Léo Soares: