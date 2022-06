CAPTEI: Xand Avião, Limão com Mel e Ávine Vinne fazem a fogueira subir na noite de abertura da Vybbe

A tradição das festas juninas voltou com tudo e o pessoal da Vybbe montou uma verdadeira cidade cenográfica que remete ao período de São João.

Legenda: Vybbe Junina Foto: Roni Vasconcelos

Quem apareceu na primeira, das outras 4 noites que vem por aí (12, 15, 19 e 26 de junho), visitou um espaço com comidas típicas, brincadeiras, touro mecânico, salão de beleza, além de matar a saudade de espaços com nomes de antigas casas de show de Fortaleza.

Legenda: Manoela Pimenta, Niedja Bezerra, Isabele Timóteo, Adriana Aurila, Mariana Pimenta e Carol Ribeiro Foto: LC Moreira

Veja quem esteve aproveitando todas essas experiências, curtiu a noite com Xand Avião, Limão com Mel e Ávine Vinne no primeiro dia da Vybbe Junina.

LC Moreira captou tudo! Olha só!

Legenda: Adriana Aurila e André Praxedes Foto: LC Moreira

Legenda: Alano e Michelle Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Andrei e Aline Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ávine Vinne Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Domik, Liana Vasconcelos, Amanda Lima e Cecília Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Cysne e Cristina Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Gomes e Paulo Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Filho e Bruno Borges e Maryna Landim Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano Ribeiro, Netinho Bayde e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas Santos, Isaías Duarte e Jackson Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Melo e Jairo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Pimenta e Reimilson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Góes e Manoela Pimenta Foto: LC Moreira

Legenda: Nayana Gripp e Nestor Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Xande e Isabele Timóteo Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Lorena Gomes, Patricia Praciano, Bela Pereira e Camila Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Carlinhos Aristides e Nayanne Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Carlinhos e Gabriela Aristides Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Queiroz e Carol Amora Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja e Prisco Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Andrade e Sara Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Salusa Rossas e Celso Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues e Leandro Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Diana e William Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Everton Mais, Alan Carvalho e Briane de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Giselle Café e Airlly Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Harisson Dias, Igor Brito, Felipe Freire e Miguel Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Haline e Antomário da Hora Foto: LC Moreira

Legenda: Jamille Lima e Isaías Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Helaine Ximenes e Janaina Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Juacy Pinto e Jamille Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Jackson Girão, Isaías Duarte e Rayane Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Jamila Melo e Salusa Rossas Foto: LC Moreira

Legenda: Jamile Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues e Airlly Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Jamila Melo, Arthur Sena e Salusa Rossas Foto: LC Moreira

Legenda: Márjorie Torres e Edson Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica e Wellington Elias Foto: LC Moreira

Legenda: Karlia Pagels e Suyane Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Limão com Mel Foto: Roni Vasconcelos

Legenda: Leticia Menezes, Ingrid Matrsunobo e Ticiana Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Xande Avião Foto: LC Moreira

Legenda: Limão com Mel e convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Landim, Aline Aguiar e Lorena Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Soares, Bianca Cysne e Cristina Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra e Larissa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Xand Avião Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Aurelí e Bianca Cysne Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Lopes e Clara Reveredo Foto: LC Moreira

Legenda: Raissa Barros e Dayana Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Girão, Juliana de Azevedo, Tainah Cavalcante e Virginia Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Maia, Jamile Marques e Sara Torres Foto: LC Moreira

