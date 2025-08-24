CAPTEI: Victor Queiroz Celebra Aniversário com Festa Olímpica

Victor Queiroz celebrou seu aniversário de 42 anos alinhando sofisticação e descontração. A festa, que ocorreu em duas partes, teve início no domingo, 10 de agosto, com uma prévia entre amigos no Iate Clube, mas o verdadeiro auge da comemoração aconteceu no final de semana seguinte, dias 15 e 16, na praia de Fleicheiras, no litoral oeste do Ceará.
O elegante condomínio The House foi o cenário escolhido para a celebração. Com a ajuda na organização da namorada de Victor, Carol Bichucher, a festa contou com uma programação repleta de entretenimento.
No primeiro dia, a animação ficou por conta do DJ Mad, que agitou a pool party ao lado de Guto Menezes.
No segundo dia, a vibe festiva foi elevada com o DJ Mad acompanhando um saxofonista e a apresentação de Karollzinha Sanfoneira.
Com uma mistura de boa música, amigos e um cenário paradisíaco, Victor Queiroz comemorou mais um ano de vida com uma verdadeira festa olímpica digna de quem merece festejar conquistas e alegrias!
Vem ver alguns momentos através das fotos do arquivo pessoal do aniversariante: