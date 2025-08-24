CAPTEI: Victor Queiroz Celebra Aniversário com Festa Olímpica

Victor Queiroz celebrou seu aniversário de 42 anos alinhando sofisticação e descontração. A festa, que ocorreu em duas partes, teve início no domingo, 10 de agosto, com uma prévia entre amigos no Iate Clube, mas o verdadeiro auge da comemoração aconteceu no final de semana seguinte, dias 15 e 16, na praia de Fleicheiras, no litoral oeste do Ceará.

O elegante condomínio The House foi o cenário escolhido para a celebração. Com a ajuda na organização da namorada de Victor, Carol Bichucher, a festa contou com uma programação repleta de entretenimento.

Legenda: Victor Queiroz e Carol Bichucher Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

No primeiro dia, a animação ficou por conta do DJ Mad, que agitou a pool party ao lado de Guto Menezes.

Legenda: DJ Mad e Victor Queiroz Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

No segundo dia, a vibe festiva foi elevada com o DJ Mad acompanhando um saxofonista e a apresentação de Karollzinha Sanfoneira.

Legenda: Karollzinha Sanfoneira Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

Com uma mistura de boa música, amigos e um cenário paradisíaco, Victor Queiroz comemorou mais um ano de vida com uma verdadeira festa olímpica digna de quem merece festejar conquistas e alegrias!

Vem ver alguns momentos através das fotos do arquivo pessoal do aniversariante:

Legenda: Victor Queiroz e Carol Bichucher no Iate Clube Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

Legenda: Eduardo Bichucher, Odelson Carey, Victor Queiroz, Carol Bichucher, Flávia Laprovita, Daniel Simões eThiago Timbó no Iate Clube Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

Legenda: Victor Queiroz e Carol Bichucher em Fleicheiras Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

Legenda: Victor Queiroz e Carol Bichurcher Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

Legenda: Fúlvio Ribeiro, Victor Queiroz e Francisco Pontes Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

Legenda: Andressa Pontes, Victor Queiroz e Francisco Pontes Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

Legenda: Cassio Felipe, Victor Queiroz, Francisco e Andressa Pontes Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

Legenda: Victor Queiroz, Carol Bichucher, Laura e Diego Lira Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

Legenda: Diego e Laura Lira, Fulvio e Isabela Ribeiro, Francisco e Andressa Pontes, Adolfo e Marianna Bichucher, Eduardo Bichucher,Victor Queiroz e Carol Bichucher, Cassio e Liana, Ronaldo Barbosa, Bruno Pio e Victor Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz

Legenda: Fúlvio Ribeiro, Odelson Carey e Victor Queiroz Foto: Arquivo pessoal Victor Queiroz