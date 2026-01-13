Diário do Nordeste
CAPTEI: Veraneio chic marca aniversário de Nadja Saraiva

Ambientação tropical de Carine Moreira e produção assinada por Lilian Porto deram o tom da celebração

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Nadja Saraiva
Foto: LC Moreira

O calendário social ganhou verniz de sofisticação no sábado, 10, com os 51 anos da empresária do setor de combustíveis aeronáuticos, Nadja Saraiva.

A celebração, em tarde que avançou noite adentro, aconteceu na residência de Acelino Mentor, no bairro Manoel Dias Branco, em clima de veraneio chic.

Legenda: Acelino Cláudio Melo, Jéssica Medeiros, Nadja Saraiva e Gilvandro Neto
Foto: LC Moreira

A ambientação, assinada por Carine Moreira, traduziu o lifestyle da anfitriã: tons de verde, referências praianas e palmeiras cenográficas como protagonistas do décor. Tudo coreografado por horário — da trilha sonora ao menu.

Legenda: Decoração Carine Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Nadja Saraiva e Carine Moreira
Foto: LC Moreira

Produção impecável de Lilian Porto.

Legenda: Lilian Porto e Nadja Saraiva
Foto: LC Moreira

Na mesa, gastronomia da Confitê, poke bar de Élcio Nagano e bolo-escultura da Sapore.

Legenda: Elcio Nagano
Foto: LC Moreira

No palco, pagode com Lukinha Pinheiro, Luís Marcelo e Gabriel. Para o gran finale, sanfona de Brunno Fernando, fechando a noite em ritmo de forró das antigas.

Legenda: Luís Marcelo e Gabriel
Foto: LC Moreira

Legenda: Brunno
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Gilvandro Neto e Nadja Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda e Nadja Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Éryck Gonçalves, Davi Saraiva, Vander Kemuel e Amanda Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Vander Kemuel e Amanda Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Medeiros e Acelino Cláudio Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Juan Melo e Leonilia Crispim
Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Medeiros, Luciana Melo, Nadja Saraiva, Isabela Barbosa e Micheline Correa
Foto: LC Moreira

Legenda: Nadja e Nara Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Marcelo, Nadja Saraiva e Gabriel
Foto: LC Moreira

Legenda: Raissa Saraiva, Nadja Saraiva e Igor Vilela
Foto: LC Moreira

Legenda: Laíde Mota e Nadja Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Caroline Costa, Bruno Sales, Ana Clevini e Bruno Brandão
Foto: LC Moreira

Legenda: Lígia Fontenele e Nadja Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Sabrina Matarenzo
Foto: LC Moreira

Legenda: Kazu Azin e Sabrina Matarenzo
Foto: LC Moreira

Legenda: Gilvandro Filho, Davi Almeida, Patrícia Oliveira, Nadja Saraiva e Gilvando Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Samya Ribeiro e Paulo César Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Félix, Nadja Saraiva e Marcelo Luigi
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Vilela, Raíssa Saraiva, Nadja e Nara Saraiva, Bianca Oliveira e José Waldo
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Luciana e Nadja Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber Casimiro, Anita Barbosa, Nadja Saraiva e Gilvandro Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Luís André, Rosiane Bastos, Nadja Saraiva, Helane Chaves e Sávio Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Vasconcelos e Bruno Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Elis Malena, Laís Vitórias, Nadja Saraiva e Geraldo Wagner
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Masullo e Nadja Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Chaves, Rosiane Bastos, Nadja Saraiva e Renata Bezerra
Foto: LC Moreira

 

 