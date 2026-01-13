CAPTEI: Veraneio chic marca aniversário de Nadja Saraiva

O calendário social ganhou verniz de sofisticação no sábado, 10, com os 51 anos da empresária do setor de combustíveis aeronáuticos, Nadja Saraiva.
A celebração, em tarde que avançou noite adentro, aconteceu na residência de Acelino Mentor, no bairro Manoel Dias Branco, em clima de veraneio chic.
A ambientação, assinada por Carine Moreira, traduziu o lifestyle da anfitriã: tons de verde, referências praianas e palmeiras cenográficas como protagonistas do décor. Tudo coreografado por horário — da trilha sonora ao menu.
Produção impecável de Lilian Porto.
Na mesa, gastronomia da Confitê, poke bar de Élcio Nagano e bolo-escultura da Sapore.
No palco, pagode com Lukinha Pinheiro, Luís Marcelo e Gabriel. Para o gran finale, sanfona de Brunno Fernando, fechando a noite em ritmo de forró das antigas.