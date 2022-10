Captei: Unimed Fortaleza inaugura o Hospital Unimed Sul e anuncia novidades

Expandindo o jeito de cuidar, a Unimed Fortaleza apresentou, na tarde desta quarta-feira, 12, o novo equipamento em saúde: o Hospital Unimed Sul, localizado no bairro Luciano Cavalcante.

Legenda: Marcos Aragão Foto: LC Moreira

Marcos Aragão Presidente da Unimed Fortaleza "O Hospital Unimed Sul é um presente para a cidade de Fortaleza"

Leia mais Jeritza Gurgel Reconstrução que dá certo

O hospital nasce com uma vocação para o eixo materno-infantil, mas, também, para atendimento de cirurgia de médio e baixa complexidade em várias especialidades. Tem uma área total de 28 mil m². Inaugura com 100 leitos e, ao final do processo de implantação, previsto para janeiro de 2023, contará com 195 leitos.

Legenda: Marcos Aragão apresentando a área pediátrica aos convidados Foto: LC Moreira

O lançamento acontece em duas etapas e, na primeira, a unidade oferecerá serviços de emergência pediátrica, internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oncologia pediátrica, além de um centro cirúrgico de ponta, com início de atendimento a cirurgias eletivas. Na segunda, prevista para janeiro de 2023, serão implantados os serviços de emergência obstétrica, centro de parto natural e UTI Neonatal, além da inauguração do Centro de Oncologia e Infusão da Unimed Fortaleza.

Legenda: Coral da Unimed Foto: LC Moreira

Na tarde de inauguração para convidados, o coral da Unimed, composto por médicos e colaboradores, foi regido pelo Maestro Marcus Roozgilo e cantaram clássicos da Noviça Rebelde e Mágico de Oz. Lindo e reportando bem a primeira fase de acolhimento do hospital que começa o atendimento ao público no dia 17 desse mês.

Legenda: Elton Freitas Foto: LC Moreira

Após, Elton Freitas, presidente da Seguros Unimed trouxe palavras de elogios ao novo equipamento de saúde.

Legenda: Fernanda Colares, Gladys Tamieti e Marcos Aragão Foto: LC Moreira

Surpreendida foi Gladys Tamieti pela linda homenagem. A engenheira não mediu esforços na pandemia para construção de leitos e garantia dos atendimentos da rede de saúde. Justíssima homegem! Aliás, registramos a força dessa mulher na época!

Por fim, após a palavra do Presidente, cheio de orgulho e certeza de que o hospital será um marco em transformação de atendimento de saúde na cidade de Fortaleza, a diretoria acionou o sinal verde e "desembrulhou" o presente para que os convidados pudessem conhecer o que é ter vocação para cuidar em cada metro quadrado.

Legenda: Acionamento do botão de inauguração Foto: LC Moreira

Legenda: Corte da Fita Foto: LC Moreira

Vem ver como foi a inauguração daquele que será um dos maiores hospitais privados do estado.

LC Moreira captou tudo e eu estive por lá para conferir!

Legenda: Elton Freitas, Marcos Aragão e Elias Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco de Assis, Flávio ibiapina, Marcos Aragão, Fernanda Colares e Fabricio Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Colares e Marcos Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Martins, Laura Frota, Wiliane Pontes e Joselma Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Wliane Pontes e Flávio Ibipina Foto: LC Moreira

Legenda: Darival Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e Ana Estela Foto: LC Moreira

Legenda: Elias Leite e Carol Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Granzoto e Assis Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Marcos Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Helena, Joselma e Ana Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeitza Gurgel e Viviane Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Matos e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Nathalia Dantas e David Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Accioly, Álamo Costa, Charles Barbosa, Francisco Julimar e Elias Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Celina e Pedro Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Demétrio e Fábil Topal Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo e Elisabete Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Almada e Joyce Lima Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Washington Arruda e Rosangela De Francesco Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Viviane Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo e Mariângela Bezerra e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Gobê e Rita Fausto Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Estela e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Salomão e Mariana Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Arruda Bastos, Flávio Ibiapina, Wiliane Pontes, Vicente Freire e Danielle Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Isabella Purcaru e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Colaboradores da Unimed Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Demétrio e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel moura, Anair Castro, Manuela Bezerril e Rodrigo Vicentini Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Carvalho e Daniele Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Diretoria com autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Elias Leite e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Elias Leite, Carlos Hilton e David Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Elvécio Feitosa e Ieda Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Colares e Gladys Tamieti Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Colares, Marcos Aragão e Franco Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Marques, Nathalia Dantas e Rosangela De Francesco Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Ibiapina, Fernanda Colares e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Bastos, Valmir Pontes e Nicédio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Isabella Purcaru Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Gladyson Pontes e Abelardo Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Gladys Tamieti Foto: LC Moreira

Legenda: Glays Tamieti e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Gladyson Pontes, Abelardo Moraes, Naílde Pinheiro e Washington Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Aragão e Elias Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Aragão, Ana Estela e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Rosana Dias, Marlio Ximenes e Marcos Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Gaída Dias e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gladys Tamieti e keyla Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Ivina Roche e Larissa Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Laura Frota e Wiliane Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Aragão, Izabela Parente e Osmiro Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Ratacazo, Patricia Mesquita e Marcos Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Newton Nunes, Pedro Melo, Marcos Aragão e Jerônimo Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Carla Soraya Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Brandão e Carol Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Kelvia Ribeiro, PC Norões e Carla Soraya Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Aragão, Rosangela De Francesco e Washington Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Pinto, Rômulo Bezerra e Paula Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Tony Maranhão e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente Freire e Danielle Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Granzoto e Aline Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: Raulisson Amaral, Francisco Julimar, Gustavo Colares e Cedric Netto Foto: LC Moreira