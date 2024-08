CAPTEI: Um Duplo Aniversário Surpresa - comemoração da vida de Vanessa Almada e Ana Paula Rocha

Vanessa Almada Queirós e Ana Paula Rocha foram surpreendidas com uma festa de aniversário no salão de festas do Condomínio de Márcia Alves. Organizada por Claudia Possidônio e um grupo de amigas, a celebração foi recheada de momentos de muita alegria.

A festa contou com uma decoração feita por Olívia Mara. O bolo da "Feito com Amor" foi feito com mais amor ainda, já que Jessica Rocha, mãe de Ana Paula, caprichou na mão e na entrega. A gastronomia da noite ficou a cargo do Sushico Fortaleza, que serviu pratos deliciosos de culinária japonesa.

Legenda: Ana Paula Rocha e Vanessa Almada Queirós Foto: Arquivo de Cláudia Possidônio

Vanessa e Ana Paula eram só sorrisos.

Vem ver as fotos enviadas para a nossa coluna!

