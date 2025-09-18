CAPTEI: Transformação e Enigma - Como Fernando e Abelardo Targino Reinventaram uma Noite de Sábado

Na noite de sábado, 13, Fernando e Abelardo Targino organizaram um evento ímpar, com atmosfera intrigante, sofisticada e uma proposta inovadora: desvelar os "Códigos da Festa".

Legenda: "Códigos da Festa" na entrada Foto: Nicolas Gondim

O convite já indicava a singularidade da noite, com início marcado para o inusitado horário de 18h55. Chegar ao evento foi uma experiência por si só, com os convidados acessando o local através de um código que gerou burburinho e curiosidade desde o acesso principal do ONE.

Legenda: Gal Kury procurando desvendar os Códigos da Festa Foto: Nicolas Gondim

Logo na entrada, a primeira dica era clara: seguir até o bar, pegar um drink e procurar pela enigmática "Musa". A identidade da Musa gerou diversas especulações. Eventualmente, ela foi revelada como uma instalação artística deslumbrante, criada por Fernando Targino e Juliana Capelo, inspirada na monumental figura da bananeira.

Legenda: MUSA Foto: LC Moreira

Este tema, elevado a uma forma de arte efêmera, brincou com a ideia de presença e memória, transformando a simplicidade da bananeira em uma escultura tropical que casava vitalidade e racionalidade. A Musa deste ambiente se materializava em troncos de bananeira e espaços vazios, representando a dualidade de força e delicadeza, permanência e efemeridade.

Legenda: Fernando Targino e suas Musas Foto: Arquivo pessoal de Fernando Targino

Legenda: Juliana Capelo e Fernando Targino Foto: Arquivo pessoal de Fernando Targino

As surpresas continuaram com uma segunda instalação: uma experiência luminosa assinada por Tiago Rosa e Fernando Targino. Inspirada na Bauhaus, utilizou formas geométricas simples como triângulos, quadrados e círculos, simbolizando a interseção entre coletivo e singular. Esta instalação transformou o design em uma linguagem de conexão humana, estimulando os sentidos e criando uma experiência coletiva única.

Legenda: Códigos em Acrílicos com instalação de Tiago Rosa e Fernando Targino Foto: Nicolas Gondim

A música foi outro ponto de código da celebração, com a banda The Dillas animando os convidados e acompanhada por uma performance especial de Pablo Ríchel. A DJ Isadora Capelo esteve com seu ótimo repertório do começo ao fim garantindo que o salão de festas permanecesse agitado até o final.

Legenda: DJ Isa Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: banda The Dillas Foto: Nicolas Gondim

Na parte da gastronomia circulavam comidas do chef Netto Rodrigues com Chef Priscila sempre muito bem harmonizadas.

Legenda: Gastronomia - chef Netto Rodrigues com Chef Priscila Foto: LC Moreira

Preciso, também, destacar que os anfitriões festejaram o aniversário do amigo David Moura do Carmo. O aniversariante com coração dividido entre os continentes: brasileiro e europeu, distribuiu simpatia, alegria e carisma com todos os presentes ao lado do esposo, Johan Ossen.

Legenda: Johan Ossen, Abelardo Targino, David Moura do Carmo e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Uma festa leve, nascida da ideia de que toda festa tem seus sinais: olhares que se cruzam, músicas que despertam memórias, gestos que aproximam. Os anfitriões chamaram de “código” esse laço invisível que conecta pessoas e cria experiências únicas e os convidados fizeram parte desse código.

Legenda: Convidados Foto: Nicolas Gondim

O evento foi muito mais do que uma festa convencional; foi uma sinergia de arte, música e arquitetura que deixou os convidados imersos em um mundo à parte, onde cada código decifrado revelava um novo nível de experiência estética e social.

Legenda: Aberlado Targino, Jeritza Gurgel e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Ah, eu amei, porque onde há alma, absorvo!

Olha só os registros de captados por LC Moreira e Nicolas Gondim:

Legenda: Códigos da Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Johan Ossen, Aberlado Targino e David Moura do Carmo Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino, Juliana Capelo e Abelardo Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Códigos da Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Targino, Debora Sales, Geritza Gurgel e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: David Moura do Carmo, Márcia Távora e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Targino e Maria Clára Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Aberlardo Targino, Ana Cristina Camelo, Fernando Targino e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Carvalho e Adam Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Pita e André Monte Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Macedo e Paulo Granjeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Flávia Torquato e Célio Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Andreia e Marcos Novais Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Holanda, Jeritza Gurgel, Márcia Távora, Dalvinha Arrais e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mendonça e Ronald Feijó Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Dayves, Flávia Lolesgard, João Otávio, Karla Petrone e Daniele Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Mattos e Dodora Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Claus e Camila Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis Holanda, David Moura do Carmo e Annelise Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano e Daniele Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: David Moura do Carmo, Márcia Távora e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: David Moura do Carmo, Rodrigo Maia e Johan Ossen Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Bezerra, David Moura do Carmo e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Dodora Esmeraldo e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Nagano, Mirian Kina, Ana Novais e Márcio Sobral Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Neves e Anik Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Emmanuelle Estrela, Cláudia Salgado, Alessandra Brasileiro e Helson Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Jatai e Pedro Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Andrade, Ivone Lima, Luiz Mafrense e Helson Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Janos Fuzesi e Lane Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Jester Lolltsgarv e Johan Ossen Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Cardoso, Abelardo Targino e Gil Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Johan Ossen, Denise Bezerra, David Moura do Carmo e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: José e Ivana Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Bastos e Bruno Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Pedrone e Ewerton Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro Leal e Bruna Diogenes Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Cardoso, Mirela Castro, Abelardo Targino e Camila Palácio Foto: LC Moreira

Legenda: Leila Vieira, Fernando Muniz e Lais Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Vidal e Felipe Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos, Andreia Novais, Ivana e José Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Mayara e Homero Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Mirian Kina e Márcio Sobral Foto: LC Moreira

Legenda: Códigos de Festa Foto: Nicolas Gondim

Legenda: Márcia Távora e Nicolas Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Códigos de Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Códigos de Festa Foto: Nicolas Gondim

Legenda: Racine e Branca Mourão Foto: Nicolas Gondim

Legenda: Códigos de Festa Foto: Nicolas Gondim

Legenda: Códigos de Festa Foto: Nicolas Gondim

Legenda: Códigos de Festa Foto: Nicolas Gondim

Legenda: Fernando e Abelardo Targino Foto: Nicolas Gondim

Legenda: Itaquê Figueiredo Foto: Nicolas Gondim

Legenda: Pedro Magalhães e Everton Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Rosalba e Mário Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Costa e Ribeiro Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Queiroz e Lazaro Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Sheila e Isaac Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires D'ávila e Valter Moura Foto: LC Moreira