CAPTEI: Transformação e Enigma - Como Fernando e Abelardo Targino Reinventaram uma Noite de Sábado

Na noite de sábado, 13, Fernando e Abelardo Targino organizaram um evento ímpar, com atmosfera intrigante, sofisticada e uma proposta inovadora: desvelar os "Códigos da Festa".
O convite já indicava a singularidade da noite, com início marcado para o inusitado horário de 18h55. Chegar ao evento foi uma experiência por si só, com os convidados acessando o local através de um código que gerou burburinho e curiosidade desde o acesso principal do ONE.
Logo na entrada, a primeira dica era clara: seguir até o bar, pegar um drink e procurar pela enigmática "Musa". A identidade da Musa gerou diversas especulações. Eventualmente, ela foi revelada como uma instalação artística deslumbrante, criada por Fernando Targino e Juliana Capelo, inspirada na monumental figura da bananeira.
Este tema, elevado a uma forma de arte efêmera, brincou com a ideia de presença e memória, transformando a simplicidade da bananeira em uma escultura tropical que casava vitalidade e racionalidade. A Musa deste ambiente se materializava em troncos de bananeira e espaços vazios, representando a dualidade de força e delicadeza, permanência e efemeridade.
As surpresas continuaram com uma segunda instalação: uma experiência luminosa assinada por Tiago Rosa e Fernando Targino. Inspirada na Bauhaus, utilizou formas geométricas simples como triângulos, quadrados e círculos, simbolizando a interseção entre coletivo e singular. Esta instalação transformou o design em uma linguagem de conexão humana, estimulando os sentidos e criando uma experiência coletiva única.
A música foi outro ponto de código da celebração, com a banda The Dillas animando os convidados e acompanhada por uma performance especial de Pablo Ríchel. A DJ Isadora Capelo esteve com seu ótimo repertório do começo ao fim garantindo que o salão de festas permanecesse agitado até o final.
Na parte da gastronomia circulavam comidas do chef Netto Rodrigues com Chef Priscila sempre muito bem harmonizadas.
Preciso, também, destacar que os anfitriões festejaram o aniversário do amigo David Moura do Carmo. O aniversariante com coração dividido entre os continentes: brasileiro e europeu, distribuiu simpatia, alegria e carisma com todos os presentes ao lado do esposo, Johan Ossen.
Uma festa leve, nascida da ideia de que toda festa tem seus sinais: olhares que se cruzam, músicas que despertam memórias, gestos que aproximam. Os anfitriões chamaram de “código” esse laço invisível que conecta pessoas e cria experiências únicas e os convidados fizeram parte desse código.
O evento foi muito mais do que uma festa convencional; foi uma sinergia de arte, música e arquitetura que deixou os convidados imersos em um mundo à parte, onde cada código decifrado revelava um novo nível de experiência estética e social.
Ah, eu amei, porque onde há alma, absorvo!
Olha só os registros de captados por LC Moreira e Nicolas Gondim: