CAPTEI: Tochas acesas para comemoração do aniversário de Adriana Queiroz

Sexta-feira, 03. Tudo aconteceu no fim da tarde chuvosa.

A aniversariante sustentou o convite para celebrar. Mais ainda as convidadas que estavam preparadíssimas, tanto na animação, como para “chegar, chegando” entre os jardins da mansão da aniversariante nas Dunas.

Legenda: Gaída Dias, Jeritza Gurgel, Eveline Fujita e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Logo na entrada, os portões de madeira maciça O.Q. estavam iluminados com tochas acesas anunciando a data especial.

Legenda: Seguranças da mansão de Otávio e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Seguranças e manobristas garantiam o conforto das convidadas no percurso até o pavilhão da festa.

Legenda: Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Didi, como carinhosamente é conhecida a aniversariante, vestia jóias herdadas de família. Safira e brilhantes. Combo perfeito com o balonê verde limão. Capa de heroína. Curtinho. Sofisticado e chiquérrimo. Apostas para Valentino. Diria que Elie Saab. O estilista libanês trouxe bem essa proposta aventureira, posturada e confiante na coleção de 2023, apresentada em Paris, no mesmo dia da festa. Didi é tendência em estilo, alegria e energia! Apenas!

Legenda: Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Mais detalhes...

Dito Machado e Thiago Holanda ajudaram no conceito do aniversário, além de dar o glamour e a elegância aos suntuosos jardins do lindo pavilhão da belíssima casa de Otávio e Adriana Queiroz. Eles são incríveis e conhecem bem como a família gosta de receber.

Legenda: Dito Machado, Adriana Queiroz e Thiago Holanda Foto: LC Moreira

Entre borbulhas de Chandon Brut, vinho branco seco Pinot Grigio e Whisky Gold Labe, seleções de drinks. Um especial: bossa Didi. Lançamento superconcorrido!

Legenda: Drink mais concorrido da noite: bossa Didi Foto: Amiga de Adriana Queiroz

Por lá, também, circulavam novidades das delícias preparadas pelo chef Rafa Sudatti sobre peças do acervo especial da WP. Mesa posta com variações do menu. Muito saboroso.

Legenda: Adriana Queiroz e Gilvan Magno Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Amorim, Beth Pinto e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

No quesito animação da festa, além, claro, da Didi e de suas amigas, quem chegou junto foi DJ Gilvan Magno. Depois, o cantor e acordeonista, Fernando Amorim, animou e não foi pouco. Quando a cantora, Carla Amaral, manteve o pique da festa. Impressionante a disposição das convidadas. DJ Gilvan Magno retornou para as “inimigas do fim”.

Legenda: Patrícia França e Luciana Borges Foto: LC Moreira

Entre Felipe Amorim e Carla Amaral, homenagens para aniversariante. Família. O esposo, Otávio Queiroz abriu o microfone seguido dos filhos, mãe, cunhada, noras e sobrinhos e sobrinhas.

Legenda: Adriana ouvindo a primeira declaração do esposo, Otávio Queiroz Foto: Germana Mendes

Bolo da Analu Gourmet. E muitos fogos para chegada do novo ciclo da mulher mais festejada da noite! Ela merece! Ela é vida!

Legenda: Aniversário Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Para essa festa sem ressalvas: equipe do cerimonial do Mafrense. Atenta e muito dinâmica.

Legenda: Roberta Gadelha, Jéssica Lima, Ricardo Façanha, Vilma Torres e Luana Feitosa Foto: LC Moreira

Olha só o mix de memória de mais uma festa de aniversário inesquecível de Adriana Queiroz. LC Moreira captou tudo:

