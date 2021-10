Captei: Tobomusik é para divertir e vibrar ao som de Alok

A nova atração do Beach Park em parceria com o DJ Alok chega em dezembro e promete uma diversão que ativa os sentidos com túneis de luzes e uma playlist, exclusiva, do músico, que vem para a inauguração do brinquedo. É para vibrar da hora que entra até mergulhar na água!

Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, recebeu convidados e a imprensa para apresentar a novidade do parque do jeito que gosta: falando de um horizonte, olhando para a praia e na beira do mar. E vou além: fiquei sabendo por lá que a parceria do parque com o DJ Alok engloba um projeto socioambiental que vem sendo trabalhado. Tobomusik é uma parceria que ecoa!

Veja quem esteve no momento “pé na areia” nas fotos captadas por LC Moreira:

