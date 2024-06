CAPTEI: Ticiana Rolim lidera a 2ª edição do Zunne

Zunne, programa de investimentos de impacto para negócios sociais, está em sua 2ª edição e promete disponibilizar até R$ 10 milhões em 2024 para apoiar negócios de impacto socioambiental positivo nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. A iniciativa, criada pela Somos Um em parceria com a Yunus Negócios Sociais e a TRÊ Investindo com Causa, tem como foco priorizar negócios liderados por mulheres, negros e indígenas.

A apresentação do programa aconteceu na tarde de quinta-feira, 06, no BS Innovation e foi realizada por Ticiana Rolim, Marcos Pedote e Mila Ladeia.

Legenda: Ticiana Rolim Foto: LC Moreira

A Zunne tem chamado a atenção de investidores, empresários, filantropos e empreendedores sociais. As apresentações já passaram por Fortaleza, Natal e Salvador, e em breve chegam nas demais capitais das regiões Norte e Nordeste com o objetivo de mudar a rota do investimento social privado no País, que atualmente gira em torno do Sudeste, e trazê-lo para as regiões com menor índice de desenvolvimento humano do Brasil.

