CAPTEI: Technico Faz História em Fortaleza com Concessionária Oficial da Hangcha

Na noite do dia 17, aconteceu no Ideal Clube um evento significativo para o setor logístico de Fortaleza.

Legenda: Peter Roddewig Foto: LC Moreira

A Technico, com 42 anos de experiência no mercado de movimentação de cargas, lançou a primeira concessionária oficial da Hangcha no Brasil. A empresa Technico, conhecida por seu custo-benefício, foi apresentada aos empresários e parceiros locais, destacando-se pela sofisticação de seus equipamentos e soluções logísticas.

Legenda: Peter Roddewig Foto: LC Moreira

A concessionária marca um novo capítulo para empresas cearenses, oferecendo um portfólio robusto que inclui empilhadeiras Hangcha a combustão, conhecidas por sua potência e economia para trabalhos exigentes, e a linha elétrica premium Techlift, que se destaca pela operação silenciosa e sustentável. Além disso, a Technico assegura uma estrutura completa de suporte com oficina própria, estoque local de peças genuínas e um time de especialistas para atendimento personalizado.

Legenda: Sarah Luo Foto: LC Moreira

O evento ressaltou o compromisso da empresa em proporcionar máxima performance e durabilidade para os negócios locais. A chegada da primeira concessionária Hangcha fortalece o setor industrial do Ceará, inserindo a região como importante polo logístico no cenário nacional, e prometendo um avanço significativo na eficiência operacional das empresas atendidas.

Legenda: Techino Hangcha Foto: LC Moreira

Olha só a movimentação social através dos registros de LC Moreira:

Legenda: Peter Roddewig Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Luo, Peter Roddewig e Leo Zhang Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Vladimir Soares, Meisson Santos, Vivian Lourenco e Ronald Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Andréas Roddewig Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Ferreira e Peter Roddewig Foto: LC Moreira

Legenda: André Ferrer, Francisco Aragão e Flávio Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Peter Roddewig, João Paulo, Dirlanda Leite e Marcos Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Hagenbsk, André Ferrer, Francisco Aragão, Peter Roddewig e Flávio Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: João Paulo Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Juliete Félix e Marcos Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Neto, Roberto Bruno e Andréas Roddewig Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Luo e Leo Zhang Foto: LC Moreira

Legenda: Cristian, Peter Roddewig e Danilo Farias Foto: LC Moreira

Legenda: André Ferrer, Marcos Farias, Danilo Medeiros e Flávio Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Sousa e Tiago Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cristian, Peter Roddewig, Danilo Medeiros e Danilo Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago de Menezes, Adiondas Bezerra, Vladimir Soares e Eduardo Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Ribeiro e Roberto Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Techino Hangcha Foto: LC Moreira

Legenda: Techino Hangcha Foto: LC Moreira

Legenda: Peter Roddewig e Danilo Medeiros Foto: LC Moreira