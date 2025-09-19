CAPTEI: Technico Faz História em Fortaleza com Concessionária Oficial da Hangcha

Na noite do dia 17, aconteceu no Ideal Clube um evento significativo para o setor logístico de Fortaleza.
A Technico, com 42 anos de experiência no mercado de movimentação de cargas, lançou a primeira concessionária oficial da Hangcha no Brasil. A empresa Technico, conhecida por seu custo-benefício, foi apresentada aos empresários e parceiros locais, destacando-se pela sofisticação de seus equipamentos e soluções logísticas.
A concessionária marca um novo capítulo para empresas cearenses, oferecendo um portfólio robusto que inclui empilhadeiras Hangcha a combustão, conhecidas por sua potência e economia para trabalhos exigentes, e a linha elétrica premium Techlift, que se destaca pela operação silenciosa e sustentável. Além disso, a Technico assegura uma estrutura completa de suporte com oficina própria, estoque local de peças genuínas e um time de especialistas para atendimento personalizado.
O evento ressaltou o compromisso da empresa em proporcionar máxima performance e durabilidade para os negócios locais. A chegada da primeira concessionária Hangcha fortalece o setor industrial do Ceará, inserindo a região como importante polo logístico no cenário nacional, e prometendo um avanço significativo na eficiência operacional das empresas atendidas.
Olha só a movimentação social através dos registros de LC Moreira: