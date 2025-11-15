CAPTEI: Sinduscon Ceará elege Victa Engenharia a “Construtora do Ano” de 2025

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon Ceará) realizou, na noite de quinta-feira, 13, no Teatro do RioMar Fortaleza, a 22ª edição do Prêmio da Construção.
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Por lá, mais de 800 convidados prestigiaram o evento que reconhece profissionais profissionais, empresas e lideranças que transformam o setor.
Legenda:
Marcelo Paz, jade Romero, Graça, Patriolino, Lara e Sara Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gabriela Ventura, Leo Couto, Evandro Leitão, Patriolino e Graça Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Tudo começou com o show de Paulo José que trouxe um novo espetáculo dedicado à música cearense. Foi lindo e diferente de tudo que o cantor normalmente apresenta.
Legenda:
Paulo José Benevides
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo José Benevides
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo José Benevides
Foto:
LC Moreira
Em seguida, entrei e conduzi todo o cerimonial ao lado do Presidente do Sinduscon com organização da Kanguru Promoções captaneado por André Verçosa.
Legenda:
Jeritza Gurgel e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
André Verçosa e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
A cerimônia destacou profissionais, empresas e iniciativas que vêm contribuindo para o avanço da construção civil no Estado, reunindo representantes do setor, empresários, autoridades e convidados.
Legenda:
Representantes e Agraciados
Foto:
LC Moreira
A premiação, já consolidada no calendário do mercado imobiliário cearense, reconheceu destaques em diferentes frentes.
Nesta edição, o Sinduscon Ceará homenageou personalidades que representam a pluralidade e o impacto da atividade no desenvolvimento regional: Ricardo Bezerra, na categoria Desenvolvimento Setorial; Demerval Diniz, em Resgate Histórico; e Hilda Pamplona, em Tecnologia e Qualidade.
Legenda:
Ricardo Bezerra e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edgar Gadelha Filho, Ricardo Bezerra e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Demerval Diniz - Resgate Histórico
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Demerval Diniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Hilda Pamplona
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leonardo Lima, Hilda Pamplona e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Além das homenagens, foram revelados os vencedores nas categorias Responsabilidade Social, Operário do Ano, Tecnologia, Qualidade e Inovação, Projeto Arquitetônico e Construtora do Ano.
Legenda:
Grupo Marquise foi a vencedora na categoria Responsabilidade Social, Troféu Apodi
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Responsabilidade Social
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Operário Padrão foi o Sr. Ernandes Barbosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
BSPAR - Tecnologia, Qualidade e Inovação
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Arruda foi o vencedor da categoria Projeto Arquitetônico
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Construtora do Ano - Victa
Foto:
LC Moreira
O Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, fez o uso da palavra ressaltando:
Legenda:
Evandro Leitão
Foto:
LC Moreira
O setor da construção tem sido um parceiro ativo e fundamental nas políticas públicas da cidade
A vice-governadora, Jade Romero, usou seu momento e falou muito bem como sempre! Inicialmente, atribuiu elogios afetuosos ao esposo, Marcelo Paz, que estava na plateia, mandando um breve recado que para o bom entendedor de assuntos "futebolísticos" enendeu bem...
Legenda:
Jade Romero e Marcelo Paz
Foto:
LC Moreira
Marcelo, meu amor, é uma das pessoas mais decentes que já conheci!
Legenda:
Jade Romero
Foto:
LC Moreira
O investimento público está aumentando, e isso é fundamental para que esse setor siga forte.
De acordo com o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, o prêmio é um reconhecimento coletivo da relevância da construção civil para o Estado.
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
“Cada homenageado representa o esforço de um setor que inova, gera oportunidades e contribui para uma sociedade mais próspera e sustentável”
Com trajetória consolidada, o Prêmio da Construção segue valorizando práticas responsáveis, qualidade técnica e compromisso com o futuro das cidades.
Legenda:
Sinduscon
Foto:
LC Moreira
Por fim, a noite de celebração encerrou com um coquetel no foyer do teatro com show de Juliana Barreto e banda.
Legenda:
Juliana Barreto e Banda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciana e Ricardo Bezerra, Patriolino Dias de Sousa, Jaqueline, Ricardo e Larissa Miranda, Hilda e Hilton Pamplona
Foto:
LC Moreira
Veja nas fotos captadas por LC Moreira!
Legenda:
Graça e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça, Patriolino, Lara e Sara Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Evandro Leitão, Lara, Patriolino e Sara Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa, Carlos e Valéria Gama
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Antônio Brito
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Klausens e Taís Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aristarco e Denise Sobreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Demerval Diniz, Magda e Vanlei Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo Marcelo e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Arruda e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Hilda e Hilton Pamplona
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Islane e André Verçosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vera, Ricardo, Luciana e Ana Maria Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vanlei Melo e José Simões
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tatiana Ximenes, Júlio Brisi e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sonia Câmarra e Antônio Brito
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adalberto e Sandra Machado, Hilda e Hilton Pamplona
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vander Jamil, Luciana Marinho e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre Linhares, Rafael Araújo, Patriolino Dias de Sousa e Victor Reis
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Maria e Auricélio Parente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
André Verçosa, Marcus Novaes e Cassiano Gardioli
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Augusto e Debora Souza
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ari Josino, Luciano Pamplona e Demerval Diniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Auricélio Parente, Ricardo Bezerra, Patriolino Dias de Sousa e Ricardo Miranda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Fernando Cirino
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Fujita e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Evandro Colares e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jonathas Costa, Patriolino Dias de Sousa e Manoela Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Rubens e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Catherine Mastroiani e Fabiana Valentim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Durval Maia, Assis Cavalcante e Tarcilo Silva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Magda e Vanlei Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gabriela Ventura e Leo Couto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pâmela e Daniel Arruda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fred Fernandes, Patriolino Dias de Sousa e Joaquim Caracas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Isaac e Sarah Diniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luís Carlos, Ina e Caio Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Izabela Mendonça e Fernando Diniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Demerval Diniz, Tarcilo Silva e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juliana e Luiz Girão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Bezerra e Carlos Gama
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Bezerra, Kalil Otoch e Ricardo Miranda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sávio e Manoella Batista
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rômulo Santos, Patriolino Dias de Sousa e Irineu Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Karine Gomes, Renata Santos, Patriolino Dias de Sousa e Camila Fernandes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodrigo Nogueira, Patriolino Dias de Sousa e Luciana Lobo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Régis Medeiros, Patriolino Dias de Sousa, Pâmela e Daniel Arruda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Durval Maia, Assis Cavalcante e Pedro Alfredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Flávio Alves, Stanislau de Paula, Patriolino Dias de Sousa, Fabiana e Rafael de Paula
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fred Fernandes, Carlos Rubens, Aucilane Mota e Pedro Alfredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nayra Feitosa e Gardel Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gineuma e Beto Chaves e Patriolino Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jaqueline, Ricardo e Larissa Miranda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marco Aurélio Cabral, Patriolino Dias de Sousa e Luciana Castro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jelma e Ireneu Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Otacílio Valente e Ana Virginia Martins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Joaquim e Antonieta Caracas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Kalil Otoch e Enio Santos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Auricélio Parente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
José Emídio e Ivania Aquino
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Gama Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Magda e Vanlei Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Otoch e Tarcilo Silva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Carlinhos Pimentel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Priscila Paiva e Enio Correa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Alfredo, Rui Castelo Branco e José Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Águeda Muniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Alfredo, Edgar Gadelha Filho, Carlos Rubens e Fred Fernandes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo e Luciana Bezerra, Jaqueline, Ricardo e Larissa Miranda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Leonardo Lima
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo Teixeira e Rosa Lui
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa, Roberto Sérgio e Graça Ferreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Lidia Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa, Jacqueline e José Simões
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa, Ana Clara Tavares e Michael Dias
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Wagner Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa, George e Arthur Vieira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Clóvis Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcus Vinicius, Patriolino Dias de Sousa, Alan Lutif e Humberto Lopes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Kalil Otoch, Tiago Guimarães, Patriolino Dias de Sousa e Ricardo Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leticia e Sérgio Macedo e Luciano Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Brenda Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Santos e Fábio Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marquise - Responsabilidade Social
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Hilda Pamplona e Karine Gomes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Arruda, Marcus Novaes e Fábio Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Bezerra e Ricardo Miranda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Fiúza Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Fiúza Filho e Ricardo Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Fiúza Filho e Daniel Arruda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Victa Engenharia - A Construtora do Ano de 2025
Foto:
LC Moreira