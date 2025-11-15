CAPTEI: Sinduscon Ceará elege Victa Engenharia a “Construtora do Ano” de 2025

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon Ceará) realizou, na noite de quinta-feira, 13, no Teatro do RioMar Fortaleza, a 22ª edição do Prêmio da Construção.

Legenda: Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Por lá, mais de 800 convidados prestigiaram o evento que reconhece profissionais profissionais, empresas e lideranças que transformam o setor.

Legenda: Marcelo Paz, jade Romero, Graça, Patriolino, Lara e Sara Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Ventura, Leo Couto, Evandro Leitão, Patriolino e Graça Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Tudo começou com o show de Paulo José que trouxe um novo espetáculo dedicado à música cearense. Foi lindo e diferente de tudo que o cantor normalmente apresenta.

Legenda: Paulo José Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo José Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo José Benevides Foto: LC Moreira

Em seguida, entrei e conduzi todo o cerimonial ao lado do Presidente do Sinduscon com organização da Kanguru Promoções captaneado por André Verçosa.

Legenda: Jeritza Gurgel e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: André Verçosa e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

A cerimônia destacou profissionais, empresas e iniciativas que vêm contribuindo para o avanço da construção civil no Estado, reunindo representantes do setor, empresários, autoridades e convidados.

Legenda: Representantes e Agraciados Foto: LC Moreira

A premiação, já consolidada no calendário do mercado imobiliário cearense, reconheceu destaques em diferentes frentes.

Nesta edição, o Sinduscon Ceará homenageou personalidades que representam a pluralidade e o impacto da atividade no desenvolvimento regional: Ricardo Bezerra, na categoria Desenvolvimento Setorial; Demerval Diniz, em Resgate Histórico; e Hilda Pamplona, em Tecnologia e Qualidade.

Legenda: Ricardo Bezerra e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Gadelha Filho, Ricardo Bezerra e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Demerval Diniz - Resgate Histórico Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Demerval Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Hilda Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Lima, Hilda Pamplona e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Além das homenagens, foram revelados os vencedores nas categorias Responsabilidade Social, Operário do Ano, Tecnologia, Qualidade e Inovação, Projeto Arquitetônico e Construtora do Ano.

Legenda: Grupo Marquise foi a vencedora na categoria Responsabilidade Social, Troféu Apodi Foto: LC Moreira

Legenda: Responsabilidade Social Foto: LC Moreira

Legenda: Operário Padrão foi o Sr. Ernandes Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: BSPAR - Tecnologia, Qualidade e Inovação Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Arruda foi o vencedor da categoria Projeto Arquitetônico Foto: LC Moreira

Legenda: Construtora do Ano - Victa Foto: LC Moreira

O Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, fez o uso da palavra ressaltando:

Legenda: Evandro Leitão Foto: LC Moreira

O setor da construção tem sido um parceiro ativo e fundamental nas políticas públicas da cidade

A vice-governadora, Jade Romero, usou seu momento e falou muito bem como sempre! Inicialmente, atribuiu elogios afetuosos ao esposo, Marcelo Paz, que estava na plateia, mandando um breve recado que para o bom entendedor de assuntos "futebolísticos" enendeu bem...

Legenda: Jade Romero e Marcelo Paz Foto: LC Moreira

Marcelo, meu amor, é uma das pessoas mais decentes que já conheci!

Legenda: Jade Romero Foto: LC Moreira

O investimento público está aumentando, e isso é fundamental para que esse setor siga forte.

De acordo com o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, o prêmio é um reconhecimento coletivo da relevância da construção civil para o Estado.

Legenda: Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

“Cada homenageado representa o esforço de um setor que inova, gera oportunidades e contribui para uma sociedade mais próspera e sustentável”

Com trajetória consolidada, o Prêmio da Construção segue valorizando práticas responsáveis, qualidade técnica e compromisso com o futuro das cidades.

Legenda: Sinduscon Foto: LC Moreira

Por fim, a noite de celebração encerrou com um coquetel no foyer do teatro com show de Juliana Barreto e banda.

Legenda: Juliana Barreto e Banda Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Ricardo Bezerra, Patriolino Dias de Sousa, Jaqueline, Ricardo e Larissa Miranda, Hilda e Hilton Pamplona Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Graça e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Graça, Patriolino, Lara e Sara Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Lara, Patriolino e Sara Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa, Carlos e Valéria Gama Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Klausens e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco e Denise Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Demerval Diniz, Magda e Vanlei Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Marcelo e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Arruda e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda e Hilton Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Islane e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Vera, Ricardo, Luciana e Ana Maria Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Vanlei Melo e José Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Ximenes, Júlio Brisi e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Sonia Câmarra e Antônio Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Adalberto e Sandra Machado, Hilda e Hilton Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Vander Jamil, Luciana Marinho e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Linhares, Rafael Araújo, Patriolino Dias de Sousa e Victor Reis Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Auricélio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: André Verçosa, Marcus Novaes e Cassiano Gardioli Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Debora Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Ari Josino, Luciano Pamplona e Demerval Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélio Parente, Ricardo Bezerra, Patriolino Dias de Sousa e Ricardo Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Fernando Cirino Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Fujita e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathas Costa, Patriolino Dias de Sousa e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rubens e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Catherine Mastroiani e Fabiana Valentim Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Maia, Assis Cavalcante e Tarcilo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Magda e Vanlei Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Ventura e Leo Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Pâmela e Daniel Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Fernandes, Patriolino Dias de Sousa e Joaquim Caracas Foto: LC Moreira

Legenda: Isaac e Sarah Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Carlos, Ina e Caio Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Izabela Mendonça e Fernando Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Demerval Diniz, Tarcilo Silva e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Luiz Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerra e Carlos Gama Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerra, Kalil Otoch e Ricardo Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio e Manoella Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Santos, Patriolino Dias de Sousa e Irineu Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Gomes, Renata Santos, Patriolino Dias de Sousa e Camila Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Nogueira, Patriolino Dias de Sousa e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Medeiros, Patriolino Dias de Sousa, Pâmela e Daniel Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Maia, Assis Cavalcante e Pedro Alfredo Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Alves, Stanislau de Paula, Patriolino Dias de Sousa, Fabiana e Rafael de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Fernandes, Carlos Rubens, Aucilane Mota e Pedro Alfredo Foto: LC Moreira

Legenda: Nayra Feitosa e Gardel Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Gineuma e Beto Chaves e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Jaqueline, Ricardo e Larissa Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Aurélio Cabral, Patriolino Dias de Sousa e Luciana Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Jelma e Ireneu Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim e Antonieta Caracas Foto: LC Moreira

Legenda: Kalil Otoch e Enio Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Auricélio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: José Emídio e Ivania Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Gama Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Magda e Vanlei Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Otoch e Tarcilo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Carlinhos Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Paiva e Enio Correa Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Alfredo, Rui Castelo Branco e José Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Alfredo, Edgar Gadelha Filho, Carlos Rubens e Fred Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Luciana Bezerra, Jaqueline, Ricardo e Larissa Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Leonardo Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Teixeira e Rosa Lui Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa, Roberto Sérgio e Graça Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Lidia Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa, Jacqueline e José Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa, Ana Clara Tavares e Michael Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Wagner Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa, George e Arthur Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Clóvis Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Vinicius, Patriolino Dias de Sousa, Alan Lutif e Humberto Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Kalil Otoch, Tiago Guimarães, Patriolino Dias de Sousa e Ricardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Leticia e Sérgio Macedo e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Brenda Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santos e Fábio Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Marquise - Responsabilidade Social Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Pamplona e Karine Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Arruda, Marcus Novaes e Fábio Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerra e Ricardo Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: João Fiúza Filho Foto: LC Moreira

Legenda: João Fiúza Filho e Ricardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: João Fiúza Filho e Daniel Arruda Foto: LC Moreira