CAPTEI: Silvio Frota celebra a vida em noite intimista e elegante

A noite de quarta-feira foi de alegria para Silvio Frota. O empresário ganhou uma festa surpresa em sua casa, em Fortaleza, para celebrar seu aniversário.
O encontro especial, preparado com carinho pela esposa Paula Queiroz Frota, reuniu filhos, netos e amigos próximos em um ambiente de afeto e descontração.
O jantar teve ambientação elegante e menu assinado pelo Casal Gourmet. O bolo da Sapore Trufado e os doces da Doce Mel completaram o cardápio da noite, embalada pela trilha musical de Päula Lopes.