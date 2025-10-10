CAPTEI: Silvio Frota celebra a vida em noite intimista e elegante

A noite de quarta-feira foi de alegria para Silvio Frota. O empresário ganhou uma festa surpresa em sua casa, em Fortaleza, para celebrar seu aniversário.

Legenda: Silvio e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor, Silvio, Rodrigo e Thomaz Frota Foto: LC Moreira

O encontro especial, preparado com carinho pela esposa Paula Queiroz Frota, reuniu filhos, netos e amigos próximos em um ambiente de afeto e descontração.

Legenda: Oscar, Rodrigo, Francisco e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor, Silvio e Dani Eloy Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio e Celina Frota, Cláudio e Lenise Rocha e Paula Frota Foto: LC Moreira

O jantar teve ambientação elegante e menu assinado pelo Casal Gourmet. O bolo da Sapore Trufado e os doces da Doce Mel completaram o cardápio da noite, embalada pela trilha musical de Päula Lopes.

Legenda: Paula Lopes, Bruna Waleska, Paula e Dani Eloy Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bacelar, Silvio Frota e Manoela Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio e Paula Frota, Viviane e Abelardo Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Mendes, Sandra Frota e Sérgio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Erivaldo Arrais e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Alex, Silvio e Noemia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Celina, Ravi e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho Aragão, Silvio Frota, Gera Teixeira e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns para o aniversariante Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Rolim, Silvio Frota e Newton Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Helder Montenegro, Vitor Frota, Rigoberto Tavares, Silvio Frota, Ivan Bezerra, Ferruccio e Raimundinho Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé, Silvio e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinha Wolff e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Oscar, Silvio e Francisco Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Celina Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Silvio e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Silvio Frota, Rochelle Martins e Helder Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Eloy e Celina Frota, Margarida Alves, Ravi e Vitor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Chanô, Lenise Rocha e Manoela Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Oscar, Rodrigo, Francisco e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Cristine Feitosa, Silvio Frota e Ferruccio Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ferruccio Feitosa, Newton Basto, Ricardo Rolim, Cláudio Milélio, Erivaldo Arrais, Silvio Frota, Adriano Nogueira e Raimundinho Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Batista, Silvio Frota e Manoella Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota e Gera Teixeira Foto: LC Moreria

Legenda: Silvio Frota, Carmen Rangel, Adriano Nogueira e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Thomaz Frota e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, Jonny e Lucinha Wolff e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, Chanô e Diogo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Oscar, Bruna Waleska e Francisco Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundinho Feitosa, Helder Montenegro, Ferruccio Feitosa, Newton Basto e Cláudio Milélio Foto: LC Moreira

Legenda: Rigoberto Tavares, Bianca Sarquis, Silvio Frota, Samara e Cláudio Melélio Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Frota e Sávio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: A hora dos parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Aragão, Paula Lopes e Abraham Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Samara Milélio, Bianca Sarquis, Lucinha Wolff, Márcia Teixeira e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Queiroz, Silvio Frota e Tatiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Margarida Alves, Dani Eloy Frota e Viviane Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Iuri Veras, Abelardo Rocha, Fernando Victor Laprovitera, Diogo Silva e Sávio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Natércia Laprovitera, Manuela Nogueira, Ingrid Gurgel e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Vieira, Silvio Frota, George e Arthur Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Frota e Ingrid Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundinho Feitosa, Silvio Frota e Aline Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, no discurso da noite Foto: LC Moreira