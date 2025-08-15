Diário do Nordeste
CAPTEI: Sérgio Macêdo comemora aniversário com tema "1964 Limited Edition"

Os "60+1" do líder do setor da construção civil no Ceará é marcado por momentos de alegria

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Leticia e Sergio Macedo
Foto: Arquivo da família

Na tarde do último sábado, 09, o empresário da construção civil e líder do setor no Ceará, Sérgio Macêdo, comemorou seus “60+1” anos com o tema “1964 Limited Edition”.

Legenda: Aniversario de Sergio Macedo
Foto: Arquivo da família

O aniversário foi celebrado no deck do condomínio de sua residência, no bairro De Lourdes, em uma festa intimista, animadíssima, que como diz o bom vocabulário cearense, “esticou noite adentro”.

Legenda: Fred Marques
Foto: Arquivo da família

Acompanhado da esposa Letícia e dos filhos Sérgio Filho e Victoria, o aniversariante recebeu familiares e amigos para celebrar o início de mais um ciclo em sua vida. A festa foi marcada por momentos de descontração e alegria, com muitos abraços e votos de felicidades para o futuro.

Legenda: Sergio Filho, Leticia, Sergio e Vitoria Macedo
Foto: Arquivo da família

Sérgio Macêdo, fundador da Base Engenharia, é conhecido no meio empresarial pela sua competência e comprometimento com o desenvolvimento do setor da construção civil no estado. Sua trajetória de sucesso é inspiradora para muitos, e sua festa de aniversário foi uma oportunidade para celebrar não só mais um ano de vida, mas também suas conquistas e realizações ao longo dos anos.

Vem ver alguns momentos do arquivo da família!

