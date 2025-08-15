CAPTEI: Sérgio Macêdo comemora aniversário com tema "1964 Limited Edition"

Na tarde do último sábado, 09, o empresário da construção civil e líder do setor no Ceará, Sérgio Macêdo, comemorou seus “60+1” anos com o tema “1964 Limited Edition”.

Legenda: Aniversario de Sergio Macedo Foto: Arquivo da família

O aniversário foi celebrado no deck do condomínio de sua residência, no bairro De Lourdes, em uma festa intimista, animadíssima, que como diz o bom vocabulário cearense, “esticou noite adentro”.

Legenda: Fred Marques Foto: Arquivo da família

Acompanhado da esposa Letícia e dos filhos Sérgio Filho e Victoria, o aniversariante recebeu familiares e amigos para celebrar o início de mais um ciclo em sua vida. A festa foi marcada por momentos de descontração e alegria, com muitos abraços e votos de felicidades para o futuro.

Legenda: Sergio Filho, Leticia, Sergio e Vitoria Macedo Foto: Arquivo da família

Sérgio Macêdo, fundador da Base Engenharia, é conhecido no meio empresarial pela sua competência e comprometimento com o desenvolvimento do setor da construção civil no estado. Sua trajetória de sucesso é inspiradora para muitos, e sua festa de aniversário foi uma oportunidade para celebrar não só mais um ano de vida, mas também suas conquistas e realizações ao longo dos anos.

Vem ver alguns momentos do arquivo da família!

Legenda: Aline e Cleber Macedo Foto: Arquivo da família

Legenda: Andrea Coelho e Nestor Santiago Foto: Arquivo da família

Legenda: Aniversario de Sergio Macedo Foto: Arquivo da família

Legenda: Arthur Pequeno e Cecilia Macedo Foto: Arquivo da família

Legenda: Beatriz e Vitoria Macedo e Lygia Duarte Foto: Arquivo da família

Legenda: Fernanda Bernardin e Dower Frota Foto: Arquivo da família

Legenda: Pedro e Maria Lucia Carapeba Foto: Arquivo da família

Legenda: Reginaldo Medeiros e Beatriz Macedo Foto: Arquivo da família

Legenda: Roberto e Rejane Studart Foto: Arquivo da família

Legenda: Sergio Macedo, Jose e Jaqueline Simoes Foto: Arquivo da família

Legenda: Giovana Costa e Iago Guimaraes Foto: Arquivo da família

Legenda: Marcelo e Luciana Cherry Foto: Arquivo da família

Legenda: Lauro e Renata Lima Foto: Arquivo da família

Legenda: Leonardo e Camila Jensen Foto: Arquivo da família

Legenda: Lilian Bastos e Cunha Filho Foto: Arquivo da família

Legenda: Pedro Carapeba e Moises Oliveira Foto: Arquivo da família

Legenda: Rafael e Omar Coelho Foto: Arquivo da família

Legenda: Gisele Frota, Gardenia e Leticia Macedo e Polyana Oliveira Foto: Arquivo da família