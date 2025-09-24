CAPTEI: Sérgio Helle apresenta “Resurgentis” na Galeria Leonardo Leal

Na manhã de sábado, 20, Fortaleza ganhou novos ares culturais com a estreia de Resurgentis, projeto mais recente do artista Sérgio Helle.
A Galeria Leonardo Leal recebeu o público para uma abertura que uniu lançamento literário e exposição, conectando linguagens e explorando narrativas sobre nascer, renascer e se transformar.
O livro, desenvolvido em parceria com a jornalista Izabel Gurgel, conta com apresentação do crítico Marcus de Lontra Costa e gestão de projetos assinada por Luis Carlos Sabadia.
As obras reunidas na publicação ganham forma na mostra, que permanece em cartaz até 10 de outubro, oferecendo ao público uma imersão no universo criativo de Helle.
Com 36 anos de trajetória dedicados à arte em Fortaleza, Sérgio Helle reafirma sua marca de experimentação e diálogo entre diferentes suportes. Resurgentis propõe um percurso sensorial e reflexivo, consolidando o nome do artista como referência na cena contemporânea local.
A abertura reuniu artistas, colecionadores e admiradores da arte, em um encontro que destacou a vitalidade do cenário cultural da cidade e reforçou o papel da galeria como espaço de inovação e troca artística.
Olha só a movimentação social através dos registros de LC Moreira: