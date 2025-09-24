CAPTEI: Sérgio Helle apresenta “Resurgentis” na Galeria Leonardo Leal

Na manhã de sábado, 20, Fortaleza ganhou novos ares culturais com a estreia de Resurgentis, projeto mais recente do artista Sérgio Helle.

Legenda: Sérgio Helle Foto: LC Moreira

A Galeria Leonardo Leal recebeu o público para uma abertura que uniu lançamento literário e exposição, conectando linguagens e explorando narrativas sobre nascer, renascer e se transformar.

Legenda: Sérgio Helle e Leonardo Leal Foto: LC Moreira

O livro, desenvolvido em parceria com a jornalista Izabel Gurgel, conta com apresentação do crítico Marcus de Lontra Costa e gestão de projetos assinada por Luis Carlos Sabadia.

Legenda: Isabel Gurgel, Sérgio Helle e Luis Carlos Sabadia Foto: LC Moreira

As obras reunidas na publicação ganham forma na mostra, que permanece em cartaz até 10 de outubro, oferecendo ao público uma imersão no universo criativo de Helle.

Legenda: Sérgio Helle Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Helle Foto: LC Moreira

Com 36 anos de trajetória dedicados à arte em Fortaleza, Sérgio Helle reafirma sua marca de experimentação e diálogo entre diferentes suportes. Resurgentis propõe um percurso sensorial e reflexivo, consolidando o nome do artista como referência na cena contemporânea local.

Legenda: Exposição Sérgio Helle Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Sérgio Helle Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Medeiros e Amanda Leal Foto: LC Moreira

A abertura reuniu artistas, colecionadores e admiradores da arte, em um encontro que destacou a vitalidade do cenário cultural da cidade e reforçou o papel da galeria como espaço de inovação e troca artística.

Legenda: Cecília Bichucher, Leonardo Leal e Paula Nakashima Foto: LC Moreira

Olha só a movimentação social através dos registros de LC Moreira:

Legenda: Sérgio Helle Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Gurgel e Sérgio Helle Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Leal, Sérgio Helle e Jeferson Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Helle, Chico Almeida e Isabel Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel, Sérgio Helle, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Leal, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Castelo Branco e Sérgio Helle Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Leal, Carolina Medeiros, Leonardo Leal e Virginia Canito Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Sérgio Helle Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Bichucher e Patrícia Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênia Nogueira, Isabel Gurgel e Maryllenne Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Porto Freire, Sérgio Helle e Louise Porto Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Frota, Adriana Castelo Branco e Ana Luiza Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Abelardo Targino, Sérgio Helle e Valter Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Kamila Vieira, Sérgio Helle, Marcelo Lettieri Renê Mendonça e Henry Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Katarine, Gabriela e Davi Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Leal e Pedro Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Deusdará, Zé Guedes e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eugênia, Leonardo Leal e Paula Nakashima Foto: LC Moreira

Legenda: Virginia Canito e Isabel Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Vera Sampaio, Sérgio Helle e Vera Dessart Foto: LC Moreira

Legenda: Tauser Fonteles e Luciana Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Helle e Cecília Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Ronilson Barros e Leonardo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Jereissati e Leonardo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bísio Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bísio e Leonardo Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Felipe Caneca Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Nakashima e Sérgio Helle Foto: LC Moreira