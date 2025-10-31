Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Ronaldo Otoch celebra novo ciclo com festa vibrante no Mansão Macedo

O encontro reuniu nomes de diferentes círculos do anfitrião e teve pista animada ao som de DJ Pedro Garcia e Electric Band

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Ronaldo Otoch
Foto: Douglas Filho

O sábado, 25, foi de comemoração para Ronaldo Otoch, que recebeu amigos em seu apartamento no Mansão Macedo para celebrar mais um ano de vida.

Legenda: Ronaldo Otoch e Samara Garcia
Foto: Douglas Filho

O encontro reuniu nomes de diferentes momentos da trajetória do anfitrião, revelando o segredo de uma festa animada: boa música, bons papos e gente de várias tribos.

Legenda: Rafaela e George Vieira, Luiz Eduardo e Marina Cidrão
Foto: Douglas Filho

Legenda: Marcella Machado, Daniel Mota e Sandra Bezerra
Foto: Douglas Filho

Por lá, animando a festa, o melhor setlist de DJ Pedro Garcia e da Electric Band, que mantiveram a sala aquecida até altas horas.

Legenda: Pedro Garcia
Foto: Douglas Filho

Legenda: Aniversário de Ronaldo Otoch
Foto: Douglas Filho

Na mesa, o menu assinado pelo Barbra’s e os doces da Nabirra despertaram elogios e registraram o mesmo cuidado visto em cada detalhe da noite.

Legenda: Aniversário de Ronaldo Otoch
Foto: Douglas Filho

Legenda: Aniversário de Ronaldo Otoch
Foto: Douglas Filho

Entre abraços, brindes e risadas, a festa traduziu o estilo de Ronaldo Otoch — espontâneo, divertido e cercado de amigos que fizeram da celebração um momento marcante.

Legenda: Samara Garcia e Ronaldo Otoch
Foto: Douglas Filho

Veja a movimentação social captada por Douglas Filho:

Legenda: Samara Garcia e Ronaldo Otoch
Foto: Douglas Filho

Legenda: José Simões e Jacqueline Otoch
Foto: Douglas Filho

Legenda: Daniel Simões, Flávia Laprovitera, Samara Garcia e Ronaldo Otoch
Foto: Douglas Filho

Legenda: Adolfo Oliveira, Ronaldo Otoch e Andrea Guilherme
Foto: Douglas Filho

Legenda: Andrea Coelho
Foto: Douglas Filho

Legenda: Aristênio e Ana Cláudia Canamary
Foto: Douglas Filho

Legenda: Cristiano e Danielle Peixoto
Foto: Douglas Filho

Legenda: Cybele e Fábio Campos, e Ronaldo Otoch
Foto: Douglas Filho

Legenda: Danya Castro e Ronaldo Otoch
Foto: Douglas Filho

Legenda: Dulce Tigre e Sara Sombra
Foto: Douglas Filho

Legenda: Edith Gomes e Hygor Guerreiro
Foto: Douglas Filho

Legenda: Inês e Vicente de Castro
Foto: Douglas Filho

Legenda: Humberto e Rosilandia Lima
Foto: Douglas Filho

Legenda: Eric Lima e Beatriz Nogueira
Foto: Douglas Filho

Legenda: Erika Petiz e Gabrielle Freire
Foto: Douglas Filho

Legenda: Fernanda e César Sena
Foto: Douglas Filho

Legenda: Flávia Laprovitera, Mirian Paz e Vivian Otoch
Foto: Douglas Filho

Legenda: João Fernandes e Larissa Guerreiro
Foto: Douglas Filho

Legenda: George e Rafaela Vieira
Foto: Douglas Filho

Legenda: Leticia Cavalcante e Luan Marques
Foto: Douglas Filho

Legenda: Lídia Oliveira e Ronaldo Otoch
Foto: Douglas Filho

Legenda: Lisandro e Eveline Fujita
Foto: Douglas Filho

Legenda: Luiza e Jorge Otoch
Foto: Douglas Filho

Legenda: Marcelo e Suiane Pres
Foto: Douglas Filho

Legenda: Maria Isabel e André Cabral
Foto: Douglas Filho

Legenda: Valeska Rolim e Flávio Farias
Foto: Douglas Filho

Legenda: Pompeu Vasconcelos e Mariana da Fonte
Foto: Douglas Filho

Legenda: Raphael Sancho e Patricia Gurgel
Foto: Douglas Filho

Legenda: Ronald David e Juliana Marinho
Foto: Douglas Filho

Legenda: Ronaldo Otoch e Bruno Crisóstomo
Foto: Douglas Filho

Legenda: Ronaldo Otoch e Juliana Romcy
Foto: Douglas Filho

Legenda: Ronaldo Otoch e Martinha Freire
Foto: Douglas Filho

Legenda: Ronaldo Otoch e Mirna Almeida
Foto: Douglas Filho

Legenda: Vicente de Castro, Daniel e José Simões
Foto: Douglas Filho

Legenda: Reinaldo e Raquel Lima, Lara e Fran Sisnando
Foto: Douglas Filho