CAPTEI: Ronaldo Otoch celebra novo ciclo com festa vibrante no Mansão Macedo

O sábado, 25, foi de comemoração para Ronaldo Otoch, que recebeu amigos em seu apartamento no Mansão Macedo para celebrar mais um ano de vida.
O encontro reuniu nomes de diferentes momentos da trajetória do anfitrião, revelando o segredo de uma festa animada: boa música, bons papos e gente de várias tribos.
Por lá, animando a festa, o melhor setlist de DJ Pedro Garcia e da Electric Band, que mantiveram a sala aquecida até altas horas.
Na mesa, o menu assinado pelo Barbra’s e os doces da Nabirra despertaram elogios e registraram o mesmo cuidado visto em cada detalhe da noite.
Entre abraços, brindes e risadas, a festa traduziu o estilo de Ronaldo Otoch — espontâneo, divertido e cercado de amigos que fizeram da celebração um momento marcante.
Veja a movimentação social captada por Douglas Filho: