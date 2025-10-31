CAPTEI: Ronaldo Otoch celebra novo ciclo com festa vibrante no Mansão Macedo

O sábado, 25, foi de comemoração para Ronaldo Otoch, que recebeu amigos em seu apartamento no Mansão Macedo para celebrar mais um ano de vida.

Legenda: Ronaldo Otoch e Samara Garcia Foto: Douglas Filho

O encontro reuniu nomes de diferentes momentos da trajetória do anfitrião, revelando o segredo de uma festa animada: boa música, bons papos e gente de várias tribos.

Legenda: Rafaela e George Vieira, Luiz Eduardo e Marina Cidrão Foto: Douglas Filho

Legenda: Marcella Machado, Daniel Mota e Sandra Bezerra Foto: Douglas Filho

Por lá, animando a festa, o melhor setlist de DJ Pedro Garcia e da Electric Band, que mantiveram a sala aquecida até altas horas.

Legenda: Pedro Garcia Foto: Douglas Filho

Legenda: Aniversário de Ronaldo Otoch Foto: Douglas Filho

Na mesa, o menu assinado pelo Barbra’s e os doces da Nabirra despertaram elogios e registraram o mesmo cuidado visto em cada detalhe da noite.

Entre abraços, brindes e risadas, a festa traduziu o estilo de Ronaldo Otoch — espontâneo, divertido e cercado de amigos que fizeram da celebração um momento marcante.

Veja a movimentação social captada por Douglas Filho:

Legenda: José Simões e Jacqueline Otoch Foto: Douglas Filho

Legenda: Daniel Simões, Flávia Laprovitera, Samara Garcia e Ronaldo Otoch Foto: Douglas Filho

Legenda: Adolfo Oliveira, Ronaldo Otoch e Andrea Guilherme Foto: Douglas Filho

Legenda: Andrea Coelho Foto: Douglas Filho

Legenda: Aristênio e Ana Cláudia Canamary Foto: Douglas Filho

Legenda: Cristiano e Danielle Peixoto Foto: Douglas Filho

Legenda: Cybele e Fábio Campos, e Ronaldo Otoch Foto: Douglas Filho

Legenda: Danya Castro e Ronaldo Otoch Foto: Douglas Filho

Legenda: Dulce Tigre e Sara Sombra Foto: Douglas Filho

Legenda: Edith Gomes e Hygor Guerreiro Foto: Douglas Filho

Legenda: Inês e Vicente de Castro Foto: Douglas Filho

Legenda: Humberto e Rosilandia Lima Foto: Douglas Filho

Legenda: Eric Lima e Beatriz Nogueira Foto: Douglas Filho

Legenda: Erika Petiz e Gabrielle Freire Foto: Douglas Filho

Legenda: Fernanda e César Sena Foto: Douglas Filho

Legenda: Flávia Laprovitera, Mirian Paz e Vivian Otoch Foto: Douglas Filho

Legenda: João Fernandes e Larissa Guerreiro Foto: Douglas Filho

Legenda: George e Rafaela Vieira Foto: Douglas Filho

Legenda: Leticia Cavalcante e Luan Marques Foto: Douglas Filho

Legenda: Lídia Oliveira e Ronaldo Otoch Foto: Douglas Filho

Legenda: Lisandro e Eveline Fujita Foto: Douglas Filho

Legenda: Luiza e Jorge Otoch Foto: Douglas Filho

Legenda: Marcelo e Suiane Pres Foto: Douglas Filho

Legenda: Maria Isabel e André Cabral Foto: Douglas Filho

Legenda: Valeska Rolim e Flávio Farias Foto: Douglas Filho

Legenda: Pompeu Vasconcelos e Mariana da Fonte Foto: Douglas Filho

Legenda: Raphael Sancho e Patricia Gurgel Foto: Douglas Filho

Legenda: Ronald David e Juliana Marinho Foto: Douglas Filho

Legenda: Ronaldo Otoch e Bruno Crisóstomo Foto: Douglas Filho

Legenda: Ronaldo Otoch e Juliana Romcy Foto: Douglas Filho

Legenda: Ronaldo Otoch e Martinha Freire Foto: Douglas Filho

Legenda: Ronaldo Otoch e Mirna Almeida Foto: Douglas Filho

Legenda: Vicente de Castro, Daniel e José Simões Foto: Douglas Filho