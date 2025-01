CAPTEI: Rock on! A festa de aniversário de Branca Mourão que agitou a Aldeota

Na noite de sexta-feira, 17, o apê do casal Branca e Racine Mourão na Aldeota, em Fortaleza, foi palco de uma festa incrível e animada com o tema "Hoje é dia de rock, bebê!" em comemoração ao aniversário de Branca Mourão. A anfitriã, conhecida pelo seu talento e personalidade marcantes, caprichou na decoração do evento e convidou os presentes para um dress code especial: "Vista o seu espírito roqueiro".

Legenda: Chate, Racine, Branca e Anik Mourão e Felipe Neves Foto: Arquivo de Família

Branca estava uma roqueira muito gata (amei muito a produção) e celebrou ao lado do marido, o arquiteto Racine Mourão, e das filhas, em uma festa que reuniu familiares e amigos próximos em um clima descontraído e animado. A DJ Renata Dib e a banda Paduo foram responsáveis por garantir uma setlist perfeita para a noite, com muita música e energia positiva.

Legenda: DJ Renata Dibe Foto: Arquivo de Família

Legenda: Branca Mourão e Phelipe Carvalho Foto: Arquivo de Família

A festa foi um verdadeiro sucesso, unindo boa música, estilo e diversão em uma noite inesquecível. Branca Mourão mostrou mais uma vez sua habilidade em criar eventos marcantes. Parabéns a aniversariante e que venham mais festas como essa por muitos anos!

Veja as fotos do arquivo de família:

Legenda: Branca e Racine Mourão Foto: Arquivo de Família

Legenda: Chate, Racine, Branca e Anik Mourão Foto: Arquivo de Família

Legenda: Branca Mourão e Roberto Alves Foto: Arquivo de Família

Legenda: Carlos Pinheiro, Gustavo Serpa e Rafael Xerez Foto: Arquivo de Família

Legenda: Cristiane e Daniele Peixoto Foto: Arquivo de Família

Legenda: Daniele Peixoto, Rodrigo Maia, Anik Mourao, Cadeh e Roberta Juaçaba Foto: Arquivo de Família

Legenda: Eduardo Neves e Teresa Pitta Foto: Arquivo de Família

Legenda: André Monte, Alexandre Pita e Roberto Pamplona Foto: Arquivo de Família

Legenda: Andre Viana, Branca Mourão e Rodrigo Porto Foto: Arquivo de Família

Legenda: Isaac e Sheila Furtado Foto: Arquivo de Família

Legenda: Clovis e Anelise Holanda, Branca e Racine Mourão Foto: Arquivo de Família

Legenda: Mariana Da Fonte, Pompeu Vasconcelos e Rodrigo Maia Foto: Arquivo de Família

Legenda: Matheus Nogueira e Andre Azevedo Foto: Arquivo de Família

Legenda: Régis, Branca Mourão e Lilio Villaventura Foto: Arquivo de Família

Legenda: Padua Costa e Roberto Alves Foto: Arquivo de Família

Legenda: Francklin Oliveira, Davi Silveira, Marcelo Feitosa e Isaac Furtado Foto: Arquivo de Família

Legenda: Will Maranhão, Cristiane Diogenes e Felipe Neves Foto: Arquivo de Família