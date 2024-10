CAPTEI: Revolução na Moda: C.Rolim reabre com inovações e tradição harmonizadas

A reinauguração da loja C.Rolim no Shopping Del Paseo, Fortaleza, na noite de quarta-feira, 09, marcou um novo capítulo para uma das principais redes de moda do Ceará. Sob a gestão de Guilherme Rolim, a loja apresentou um novo layout e rebranding inovador, simbolizando modernidade, conforto e alinhamento com as tendências atuais. O espaço agora conta com design moderno e iluminação estratégica, projetados para aprimorar a experiência de compra, fortalecendo a conexão dos clientes com a marca.

Legenda: Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

A nova identidade visual, com logo e conceito rejuvenescidos, reflete o compromisso da C.Rolim em permanecer relevante e dinâmica no competitivo mercado de moda.

Estive por lá e percebi que as mudanças vieram para atrair um público diversificado, mantendo a confiança construída ao longo de 70 anos de tradição. Vi produtos de qualidade, preços acessíveis e o conhecido da “praça” Crediário C.Rolim, que permite pagamentos com entrada para 60 dias, facilitando a renovação do guarda-roupa com praticidade.

Legenda: Crediário Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Porto e Nicole Marinho Foto: LC Moreira

O que achei legal é perceber que o relançamento no Shopping Del Paseo é mais que uma atualização estética; representa a evolução contínua da C.Rolim, mostrando que a tradição e a inovação podem caminhar lado a lado para oferecer o melhor aos seus clientes.

Legenda: Guilherme Rolim e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Agora veja nas fotos captadas por LC Moreira quem esteve por lá conferindo o novo momento:

