CAPTEI: Ressignificar - o conceito que inspirou a festa de 31 anos de Larissa Benevides
A aniversariante reuniu amigos e familiares para brindar conquistas e recomeços em festa marcada por leveza e significado
Com o tema Ressignificar, Larissa Benevides celebrou seus 31 anos em grande estilo, na noite de sexta-feira (31), reunindo familiares e amigos para uma festa repleta de significado e boas energias. O evento aconteceu no Pipo Restaurante, cenário escolhido para marcar o novo ciclo da aniversariante, que destacou a importância de viver com leveza e propósito.
Ao lado do namorado, Mário Queirós, Larissa recebeu os convidados em clima de alegria e sintonia, brindando conquistas e aprendizados que moldam essa nova fase. A decoração, elegante e acolhedora, traduziu o conceito de transformação que guiou a celebração, com detalhes que remetiam à renovação e à gratidão.
Quem esteve por lá animando a party foram: Marcio Campos e banda e Sandrinha.
Todo o cerimonial foi coordenado por Renata Holanda.
Entre risadas, música e bons encontros, a noite reforçou o tom de recomeço que Larissa imprime à vida, fazendo de seus 31 anos um marco de autoconhecimento e celebração da jornada até aqui.
Veja nas fotos!